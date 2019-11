2° edizione Torneo Beccari. Tutti Doppi 2019 'Open'

La specialità “Tutti Doppi”, è una variante della Goriziana (9 birilli), dove i punti sia di prima sia di calcio valgono doppi. La partita arriva agli 800 punti e la difesa con copertura è la regola fondamentale del gioco. La formula “Open” del torneo è un’innovazione della Federazione dove, in tornei che non comportano punti federali per la convocazione alle manifestazioni internazionali, possono partecipare anche giocatori forensi che abbiano la tessera di una società (CSB) affiliata alla stessa e contemporaneamente alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo. I competitors hanno dato vita a una serie d’incontri con punte di tecnica di elevato livello. Grazie al Bar Ferrovia che ci ospita per l’attività federale in attesa della sede che il CONS ci ha promesso entro l’anno in corso presso il centro sportivo di Serravalle; grati anche alla Gioielleria Beccari che ci ha omaggiato con un pregevole premio in argento per il vincitore che raffigura un biliardo con stecche e bilie: il palcoscenico era tutto per i giocatori. Dopo le selezioni, il sorteggio vede due sfide fratricide tra i due sammarinesi e i due italiani approdati alle semifinali. Maurizio Gobbi supera Roberto Bucci e Marco Mariani elimina Angelo di Maio. Conquista la vittoria, nella finalissima, Marco Mariani che vince sul nostro rappresentante. Nella foto da sx Mariani, Gobbi, Bucci e Di Maio. Ora, entro il mese di novembre al via l’11° Torneo TMS di Goriziana a coppie.