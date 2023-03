21 marzo: Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale

21 marzo: Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) aderisce condividendone il significato e il valore della “ Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione Razziale “ (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) nel 1966 in seguito ai fenomeni di rinascita di alcune forme di razzismo in quegli anni e durante questo periodo di marzo sono organizzate varie campagne di sensibilizzazione in varie parti del mondo. La data è stata scelta in ricordo del massacro di Shaperville del 1960, la giornata più sanguinosa dell’apartheid in Sudafrica: 300 poliziotti bianchi uccisero 69 manifestanti che protestavano contro l’Urban Areas Act che imponeva ai sudafricani neri di esibire uno speciale permesso se venivano fermati nelle aree riservate ai bianchi. Una speciale commissione d’inchiesta denunciò il grave comportamento della polizia, mentre l’operato del governo sudafricano venne condannato ufficialmente dall’ONU. Con la proclamazione di questa Giornata l’Assemblea Generale ONU invita la comunità internazionale a raddoppiare gli sforzi per eliminare ogni forma di discriminazione razziale; una piaga che purtroppo tende a crescere invece di diminuire con deplorevoli episodi. Quindi l’impegno è forte e deciso contro tali azioni razziste e discriminatorie con l’obiettivo comune di costruire la PACE attraverso la cooperazione internazionale in materia di cultura, istruzione e scienza. Il diritto a non essere discriminati per la propria origine deve essere riconosciuto universalmente a tutela dei diritti umani contro le varie forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza.

Cs - Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: