24 ore di San Marino 2026. Conto alla rovescia per la regata che sfida il tempo

Il 6 giugno alle ore 15.00 tutto avrà inizio.

Sarà infatti l’ora dello start della 24 ore di San Marino edizione 2026, la regata organizzata dallo Yachting Club San Marino, sotto l’autorità della Federazione Sammarinese Vela.

Sport, divertimento e passione tutto in un fine settimana dove la vela diventa protagonista.

La formula della 24 ore di San Marino però è diversa da tutte le altre regate, perché si ispira al famoso evento sportivo automobilistico della 24 di Le Mans.

Gli equipaggi possono infatti effettuare cambi durante la competizione attraverso veri e propri "pit stop" e ad aggiudicarsi la vittoria sarà l'imbarcazione che, al termine delle 24 ore, avrà completato il maggior numero di giri del percorso di 12 miglia, disegnato su tre vertici fissi tra Rimini e Riccione.

Quello che rende questa regata affascinante però è la possibilità di vivere il giorno e la notte navigando. Ma c'è un altro momento che, fin dalle prime edizioni, contribuisce a rendere indimenticabile questa esperienza: la consegna all'alba dei tradizionali bomboloni a tutti gli equipaggi direttamente in mare, effettuata dagli organizzatori con un gommone.

“Può sembrare solo un dettaglio, dichiara un velista iscritto alla regata, ma i bomboloni della 24 ore sono i più buoni del mondo. Dopo una notte passata a regolare le vele, a marcare gli avversari e cercare le boe, quella pausa dolce ha un sapore unico. Nessun'altra regata permette di vivere tutto questo, senza rinunciare agli aspetti tecnici e strategici che sono fondamentali per mantenere il ritmo di 24 ore consecutive di competizione.”

Il programma 2026 si arricchisce inoltre della presenza della Vela Cup, l'evento organizzato dal Giornale della Vela. Per questa speciale classifica saranno presi in considerazione i tempi del primo giro del percorso, offrendo così l'opportunità di partecipare alla festa della 24 Ore di San Marino anche a chi desidera cimentarsi su una distanza più contenuta e con uno spirito maggiormente amatoriale.

A pochi giorni dalla partenza sono già oltre 30 le imbarcazioni iscritte, pronte a dare vita a un intenso weekend di sport e mare.

Il programma si chiuderà domenica 7 giugno con la festa della premiazione presso il Marina di Rimini.

La regata 24 Ore di San Marino è patrocinata dalla Segreteria di Stato allo Sport e dalla Segreteria di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino.

Sul sito ufficiale sono disponibili tutte le informazioni e i documenti tecnici della regata:

https://www.24oresanmarino.com/



Comunicato stampa

24 ore di San Marino



