Le tradizioni sono una cosa seria per i Sammarinesi, per gli appassionati di motori è ormai tradizione che a maggio ritorni il San Marino Revival. Tutto pronto per l'edizione numero 26, anche quest'anno premiata con la titolarità del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, il Revival non ha mai nascosto l'ambizione di essere sempre fra le migliori gare del campionato, non a caso chi vince il Revival strizza l'occhio al titolo, chissà perché... Il San Marino Revival ripercorre le bellissime strade di quei rally leggendari degli anni 70 e 80, un tripudio di emozioni tutte da guidare, ma non contenti si è arricchito il percorso con passaggi nei luoghi più incantevoli e suggestivi delle Repubblica di San Marino. La partenza, come negli ultimi anni, dal parco della Casa San Giuseppe nel Castello di Borgo Maggiore, praticamente ai piedi del monte da dove si potrà godere anche la vista di tutta la riviera romagnola oltre a scoprire i particolari delle 3 torri che svettano sulla cima del monte Titano. Gli 85 tubi iniziali sono stati ridotti a 65 per rientrare nel regolamento 2019, per il resto non si è rinunciato a nulla come da abitudine degli organizzatori, la gara sarà come sempre frizzante ma attenta alle esigenze di ogni vettura con una tabella tempi e distanze realizzata tenendo conto delle condizioni effettive della strada e del traffico. Tutto ciò realizzato con lo spirito da regolarista, quello che non piace a noi, difficilmente sarà apprezzato dai concorrenti. A grande richiesta per il pranzo ci fermeremo in pieno centro storico, una nota gastronomica alla scoperta dei sapori bianco azzurri, oltre che a fare un regalo ii turisti presenti che così potranno ammirare le belle signore guidate e lucidate dai loro fieri proprietari. Ennesima novità quella del servizio di cronometraggio, quest'anno affidato alla Cronocar Service. Il 26° San Marino Revival vi aspetta con la promessa di aver fatto una gara che non lascia nulla al caso e che promette di essere la gara alla quale avresti sempre voluto partecipare. Informazioni e iscrizioni smracingorganization.com. La San Marino Racing Organization e i Regolaristi Sammarinesi vi danno appuntamento il 3 e 4 maggio 2019 al San Marino Revival, vieni a guidare emozioni.