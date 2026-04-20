3° Canicross del Titano: Vince Chiara Capezzone

3° Canicross del Titano: Vince Chiara Capezzone.

Sabato, 18 aprile , il Parco Laiala si è animato con i binomi più rappresentativi del movimento canicross italiano e sammarinese. Erano presenti 3 medagliati ai recenti Campionati Mondiali di Pardubice (2025. Il tracciato di 2,7 km ha messo a dura prova i binomi con salite mozzafiato e discese repentine. La più veloce in assoluto è Chiara Capezzone con Peppi che corre in 11’22’’89 e vince anche la categoria assoluta femminile. L’atleta grossettana, esperta di corsa con slitta a 6 cani, si mette in gioco anche nelle gare di dryland nella stagione primaverile. Completano il podio i binomi sammarinesi Carlotta&Kaluna con 13’03’’ (all’esordio agonistico) e Paola Carinato&Arya con 15’54’’74. Nella categoria Maschile, il binomio Carlo Vultaggio&Mac vince la gara con il tempo di 12’11’’34 seguito da Luca Pilato&Django con il tempo di 13’09’’13. Nella categoria giovanissimi, la sammarinese Grace Buscarini (9 anni) con Icy vince la gara sul bellissimo tracciato su erba di 1 km. Sulllo stesso percorso, si sono sfidati gli atleti della categoria parasport con Sara Valentini&Riva che conclude la sua fatica con il tempo di 5’45’’00, seguita da Ruggero&Lucky con il tempo di 6’10’’77. Premi speciali sono stati conferiti al binomio più longevo composto da Cristina Sammarini &Chacky e alla società più numerosa : Canicross Romagna. Il pomeriggio è proseguito con la passeggiata accompagnata sul tracciato facilitato con diversi binomi alla scoperta della bellezza naturalistica del castello di Serravalle. Dichiara il Presidente Michele Buscarini : “ Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il patrocinio e l’aiuto delle istituzioni : Segreteria di Stato allo Sport, Giunta di Castello di Serravalle, Ugraa e sponsor come Prolife, Agrigarden e Masticando che ringrazio vivamente. La collaborazione con la San Marino Athletics Academy, promotrice dell’evento, ha reso possibile l’organizzazione di un evento di questa importanza che ha riunito i migliori specialisti del canicross in Italia.”

C.s. Fscc

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