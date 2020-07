3° Rally di Salsomaggiore terme: pronti Ercolani Lorenzo con alle note Conti Daniele, mentre Massimo Bizzocchi sarà di nuovo con Damiano de Tommaso

Questo fine settimana andrà in scena il 3° Rally di Salsomaggio Terme, a cui prenderà parte un equipaggio tutto sammarinese, per l’esattezza entrambi navigatori solitamente, ma per l’occasione Lorenzo Ercolani sarà sul sedile di sinistra navigato da Daniele Conti. I portacolori della Scuderia San Marino saranno a bordo della piccolina ma divertente 106 N2 del Team MT Motor di Trevisan Michele. Ma non saranno gli unici ad essere impegnati in questo caldo week, infatti vedremo anche Massimo Bizzocchi pronto a rifarsi “dall’amara Roma” sempre con il suo pilota Damiano De Tommaso su Skoda Fabia R5 del Team DP Autosport. Il via della gara è previsto per sabato 1 agosto alle ore 16 dal Villaggio Rally creato nel centro Città di Salsomaggiore Terme (Via Pascoli) al suo interno partenza, arrivo, assistenza, riordini. Prevista per la giornata la PS 1 “Salsomaggiore” di 2,30 km per poi arrivare al riordino notturno. Per la domenica son previste due prove da ripetere ognuna tre volte per un totale di 50,30 km cronometrati su 246,11 km. Le prove sono la “Tabiano” di 8,50 km e la “Varano” di 7,50. Sul sito www.mediarallypromotion.com e la pagina Facebook Rally di Salsomaggiore tutte le info della gara aggiornate in tempo reale.