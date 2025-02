3° Trofeo di Canicross Mud&Glory di Beroide : 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi per San Marino Canicross

Domenica, 2 febbraio, si è svolta la settima tappa del Campionato Italiano di canicross presso il campo scuola di Beroide.Il Team San Marino di canicross ha ottenuto 2 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo. Iniziano i più giovani su un percorso di 850 metri, sul quale la più veloce è Emma Buscarini con Icy. Con il tempo di 3’09’’74 si aggiudica la medaglia d’oro. Grace Buscarini con la guida Michele corre con Arya e arriva al 4 posto. Nella categoria adapted, il podio è interamente sammarinese con Ruggero Marchetti e Bo sotto la guida di Denis sul gradino più alto, segue Sara Valentini con Asso e la guida Michele, infine Barbara De Biagi con Icy con la guida Paola. Nella categoria canicross vet1, Denis Cestaro con Bo, in piena preparazione per i campionati italiani, corrono i 4,7 km in 19’11’’41, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Paola Carinato corre in Bike vet3 con Arya e vince la medaglia d’argento. “E’ una squadra in forte crescita : attualmente siamo al 1° posto nel Trofeo Promozione. Assieme ai nostri cani, siamo una grande famiglia, dove i valori come inclusione, rispetto del cane e dell’avversario sono predominanti. Ora, ci concentriamo sul prossimo Campionato Italiano di canicross che si terrà il 15-16 febbraio a Mortegliano (UD)” dichiara la Presidentessa del team, Paola Carinato.