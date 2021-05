38° Memorial Bisulli

38° Memorial Bisulli.

Al via il 38° Memorial Bisulli – Coppa Base. La Scuderia HF di Santarcangelo, in collaborazione con il Rally Driver Team, ha deciso di recuperare la manifestazione che era stata rinviata lo scorso anno e di organizzare poi il 39° Memoria Bisulli poi in autunno. L’appuntamento è in programma domenica prossima, 30 maggio. Il 38° Memorial Bisulli - Coppa BASE è un raduno con prove di regolarità, valido per il Trofeo della Romagna e per la Coppa Lancia Fulvia. Gli equipaggi si raduneranno alle 8.30 in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna. Alle 9.00 la partenza della manifestazione che si svolgerà sulle strade della cresta appenninica, tra la Valmarecchia e la Valle del Savio. Alle 12.30 pranzo e premiazioni all’ ’Hotel “Holiday Park” di Igea Marina con musica dal vivo. Al 38° Memorial Bisulli - Coppa BASE sono iscritte ben 50 vetture costruite tra gli anni ’50 ed il 2000. Tra queste varie Lancia Delta, Ferrari, Porsche e le immancabili Lancia. “Siamo lieti di essere riusciti a recuperare l’edizione dello scorso anno – afferma il coordinatore Loris Giorgetti – Il percorso è bello, collinare, divertente adatto anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle auto storiche. Sono altresì felice della splendida collaborazione instaurata con il nuovo presidente del Rally Driver Team, Carlo Pellegrini. Sono certo che il 38° Memorial Bisulli – Coppa Base sarà un bellissimo evento, all’insegna della passione per le auto storiche e della convivialità”. Per informazioni: tel. 0541 621042 – 0541 621986 – 348 2266578 e-mail: rdt.hfclub@gmail.com.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: