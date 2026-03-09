39^ Olimpiade Colombofila, San Marino sul podio in 2 categorie

Dal 6 all’8 febbraio la rappresentativa del Titano si è fatta valere alle Olimpiadi di settore. Mentre si stavano mettendo a punto gli ultimi dettagli per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di MilanoCortina, a Dortmund in Germania si sono tenute le consuete Olimpiadi Colombofile, evento con cadenza biennale dove vengono premiati i migliori atleti alati del mondo. La kermesse tedesca è stata, come di consuetudine, l'apice delle due stagioni agonistiche precedenti dove i colombi viaggiatori di ogni parte del mondo hanno preso parte alle competizioni nazionali e ogni nazione, proprio sulla base dei risultati domestici, ha selezionato la propria rappresentativa. Le “squadre” di atleti sono distinte in due grandi settori, lo sport e lo standard. Nel primo sono presenti i migliori colombi selezionati sulla base dei risultati sportivi mentre nella seconda figurano colombi che, oltre ai risultati sportivi, presentano caratteristiche “estetiche”, non solo, che ne fanno colombi “belli e buoni”. Tali caratteristiche estetiche e morfologiche, riassunte nel termine standard, vengono valutate da esperti giudici internazionali che mettono in fila gli atleti dal “più bello” al “meno bello”. La 39^ Olimpiade Colombofila è stata la terza alla quale la giovane e piccola rappresentativa sammarinese prendeva parte sotto l’attenta guida del Presidente Alessandro Segnini Bocchia di San Lorenzo e del giovane segretario sammarinese Luca Casadei, i colori del Titano hanno sventolato fieramente, tessendo legami e ponendosi quali validi interlocutori anche agli occhi delle ben più blasonate federazioni europee e non solo. Basti solo pensare che la repubblica esprime uno dei 2 Vice Presidenti internazionali, il Dott. Matteo Grappa, ruolo di primissimo piano nel palcoscenico internazionale di settore. L’evento tedesco è stato anche molto positivo per gli alati sammarinese che nonostante il ciclopico confronto con le grandi e blasonate federazioni, hanno ben figurato salendo anche sul podio di ben 2 categorie. Infatti, tra l’emozione dei presenti, i colori del titano sono stati protagonisti nelle edizioni del Campionato del Mondo a colombaia unica 2024 e 2025. In particolare, San Marino s’è aggiudicato un prestigiosissimo secondo posto nella categoria Classifica per nazioni 2024, consacrandosi Squadra Vice campione del Mondo 2024, mentre la nella difficilissima categoria Ace pigeon (miglior colombo) del Campionato del Mondo 2025 il Titano ha ottenuto un incredibile terzo posto. Menzione di merito va fatta al socio Uwe Wollitzer allevatore di entrambi i colombi che hanno permesso questi storici risultati. Questa magnifica e indimenticabile Olimpiade ha dimostrato che non conta la quantità ma la qualità ed in tutta franchezza gli atleti alati del Titano stanno continuando a dimostrare che la qualità di certo non manca e che gli allevatori sammarinesi non sono secondi a nessuno. Con l’augurio che le prossime Olimpiadi possano vedere i colori di San Marino risplendere sempre più in alto, ASPAC ringrazia, a cominciare dal Presidente Onorario Giovanni Francesco Ugolini, tutte le persone che permettono alla associazione di essere sempre più competitiva a livello internazionale.

C.s. - Associazione Sammarinese Proprietari e Amatori Colombi



