4 bianco azzurri ai campionati italiani junior cinture nere 2023

Quarto impegno agonistico dell’anno 2023 per i ragazzi del Club Taekwondo San Marino e non si tratterà di una semplice passeggiata, poiché a Napoli il 17-19 marzo prossimi si svolgerà il Campionato Italiano cinture nere junior, con oltre 600 atleti iscritti provenienti da tutta Italia. Ad accompagnare in Campania sull’ottagono di gara i 4 titani ci sarà il nostro Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan). Il San Marino team sarà composto da: Samuel Tarini (c.n. 2° dan cat. -63 kg), Thomas Albani (c.n. 1° dan cat. -45 kg), Federico Amati (c.n. 1° dan cat. -45 kg) e Achille Tentoni (c.n. 1° dan cat. -48 kg). A questo appuntamento così importante, saranno presenti tutti gli junior più forti d’Italia, quindi un test veramente difficile, ma allo stesso tempo molto stimolante per i nostri giovani che stanno crescendo di gara in gara, ottenendo sempre ottimi risultati. Il massimo sarebbe quello di conquistare almeno una medaglia, che non solo arricchirebbe il nostro già importante palmares, ma darebbe ulteriore lustro a tutto il movimento a San Marino che conta già 80 iscritti fra agonisti senior, junior e cadetti più un bel numero di amatori con giovani e giovanissimi che saranno poi il nostro futuro. Il dojang (la scuola sammarinese) nel corso degli ultimi 15 anni ha raggiunto grandi risultati ottenendo complessivamente 284 trofei: (83 ori) - (93 argenti) - (104 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ - 4^ class.), conquistati in mezzo mondo, risultando il Club più medagliato dello Sport sammarinese. Terminati i Campionati Italiani, l’attività del Club continua con l’Austria Open World Taekwondo G-1 a Innsbruck (A) del 01-02/04/2023; e, a seguire, la settimana dopo (08 e 09 aprile) a Bucarest (Romania) per il Torneo di Qualificazione alla 3^ edizione dei Giochi d’Europa, poi l’Open Emilia Romagna a Riccione previsto il 06/07 maggio e termineremo la prima fase del 2023 il 16-17-18 giugno con lo stage agonistico alla presenza del Gran Maestro Park Young Ghil (c.n. 9° dan) a Serravalle. Ricordiamo sempre che, per chi volesse, il Club T.S.M., affiliato CONS e FESAM, è a disposizione, nelle sue due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle (presso la Sport Domus) per far provare questa bellissima Arte Marziale e Sport Olimpico, sotto la guida tecnica di Maestri tutti qualificati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation).