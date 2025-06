4 Fighters del Titano all’Austrian Open 2025

Siamo ormai giunti all’epilogo della prima parte della stagione agonistica 2025 veramente echeggiante che terminerà con la gara di casa: il 2° TAEKWONDO SAN MARINO OPEN 2025 previsto per il 28 e 29 giugno con presenti 14 dei nostri atleti e tutte le categorie: Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior. Comunque andrà è già un grande successo di partecipazione, oltre che di organizzazione, poiché sono già state raggiunte le 500 adesioni molto prima della data finale d’iscrizione del 18 giugno con presenti 5 nazioni: Italia, Austria, Congo, Nigeria e San Marino. E non c’è modo migliore per arrivare carichi al massimo per la “nostra” competizione che assaporare nell’attesa uno degli Open più difficili del panorama europeo: l’Austrian Open di Innsbruck del prossimo fine settimana 13-15/06/2025, un G-1 ed E-1 con presenti oltre 700 iscritti. Saranno della partita d’oltralpe anche 4 dei nostri ragazzi, coordinati sull’ottagono di gara dal Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan) Coach Nazionale che seguirà tutti gli incontri: gli junior Albani Thomas (1° poom -51 kg), Federico Amati (1° poom cat. -59 kg) e Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg), con il Senior Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg) che chiuderà la trasferta. Si diceva dell’inizio 2025 che ha raccolto già 4 ori e 4 bronzi e portato il totale a 338 trofei complessivi: (99 ori) - (103 argenti) - (133 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ - 4^ class.). Tutti i nostri ragazzi si sono ben preparati per questi due eventi e proveranno a raggiungere altri bellissimi risultati, anche se si dovrà ancora lavorare tanto per dimostrare la validità della nostra scuola di Taekwondo, sia in campo italiano, sia in quello internazionale. Perciò, per rendere ancora più bella e partecipata la gara di casa, aspettiamo tutti gli sportivi sammarinesi alla Sport Domus di Serravalle nell’ultimo week end di giugno per tifare i nostri fighters, allenati da Maestri esclusivamente sammarinesi, diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation). Poi, dopo la pausa estiva, ai primi di settembre, ci si potrà avvicinare nuovamente al nostro mondo, senza alcun pericolo, nell’unico Club in Repubblica nelle sue due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, dove vi aspettiamo per un’eventuale prova gratuita di questa meravigliosa arte marziale e sport olimpico.

c.s. Taekwondo San Marino

