48° Circuito Rally.

Si scaldano i motori. Il 5 e 6 giugno si svolgerà il 48° Circuito Rally, organizzato dalla Scuderia San Marino. Al via oltre 60 equipaggi, in buona parte sammarinesi ma provenienti un po’ da tutta Italia. Alcuni hanno approfittato della festività del 2 giugno per trascorrere tutto il week-end a San Marino. Sabato sono previste le verifiche tecniche mentre domenica la gara, su un circuito di 1780 metri, da ripetere 4 volte ed in 4 manche. Il 48° Circuito Rally è valevole come prima prova del Trofeo Memorial Silvio Stefanelli, istituito per ricordare il copilota sammarinese prematuramente scomparso lo scorso autunno. Oltre ai vincitori della gara, verrà premiato dunque anche il miglior navigatore, in memoria di Silvio. “Finalmente si riparte – afferma il presidente della Scuderia San Marino Sergio Toccaceli - c’è tantissima voglia di tornare a gareggiare, a divertirsi, a vivere un bel week-end all’insegna della passione autentica per l’automobilismo dopo una lunghissima astinenza dovuta alla pandemia. Ci saranno molti equipaggi giovani, all’esordio nei rally, e piloti esperti ma animati da grande entusiasmo. Siamo veramente felici di ripartire, speriamo che sia un successo e una domenica divertente per tutti”.

