5 e 6 ottobre a San Marino il weekend della SMOE RUN 2024

San Marino Outlet Experience si prepara ad accogliere la vasta community del running e dello sport per tutti. È infatti in programma in questo fine settimana del 5 e 6 ottobre, la terza edizione di SMOE RUN, gara nazionale Fidal. Saranno due giornate dedicate alle diverse possibilità di vivere la corsa: «Quello che proponiamo è un aggregatore dei tanti modi in cui è oggi possibile fare del running una passione quotidiana – ha spiegato Samuele Guiducci, presidente della Track&Field San Marino, nel corso della conferenza stampa di giovedì 3 ottobre in cui sono intervenuti anche il Presidente della Federazione Sammarinese di Atletica Leggera, Mauro Santi, il Segretario della Federciclismo della Repubblica del Titano, Silvio Gorrieri, e il Capitano di Castello di Serravalle, Roberto Ercolani. SMOE Kids Games Festival Si comincia il sabato, dalle 15 alle 18, con la SMOE Kids Games Festival, attività gratuite dedicate ai bambini: 300 metri di corsa per i più piccoli fino a 10 anni e 1.000 metri dagli 11 ai 14 anni, il ciclismo, il lancio del vortex e il tiro con l’arco, una festa per le famiglie. Iscrizione gratuita. SMOE RUN: le due corse di 5 e 10 km La festa, con musica e intrattenimento, riprenderà domenica mattina quando, alle 9:30, partiranno le due gare di 5 e 10 chilometri sul percorso ad anello di 5 km chiuso al traffico. «Fin dalla prima edizione abbiamo scelto di proporre le due distanze più brevi della corsa su strada per favorire la partecipazione di tutti, dai gruppi di amici e colleghi di lavoro che animeranno la “Corporate run” agli amatori e ai top runner. Il percorso si è dimostrato veloce e la chiusura al traffico permetterà di correre in sicurezza» ha aggiunto Guiducci. Sui 10 chilometri, in particolare, i record del percorso sono stati stabiliti nella passata edizione vinta da Francesco Guerra (29’35”) e da Giovanna Selva (33’38”), entrambi portacolori del Centro Sportivo Carabinieri. La gara di 5 km sarà valida come Campionato sammarinese di corsa su strada. Su questo percorso di un giro il pubblico di appassionati ha assistito nel 2023 a una delle prime dimostrazioni del talento del giovane Federico Riva (Fiamme Gialle), che poi avrebbe battagliato sui 1.500 metri con Pietro Arese durante tutta la stagione su pista indoor a suon di record italiano e sarebbe arrivato alle semifinali sulla stessa specialità ai Giochi olimpici di Parigi 2024.

SMOE RUN 10K e 5K è podistica competitiva FIDAL 10 km e 5 km, Corporate Run per team amatoriali e corsa/camminata non competitiva aperta a tutti, con partenza alle ore 9:30 dal San Marino Outlet Experience. La certificazione FIDAL del percorso della SMOE RUN 10K e 5K, peraltro in pianura, permetterà ai concorrenti di veder inserito il proprio tempo nelle graduatorie ufficiali, sia a livello internazionale sia nelle rispettive liste nazionali.