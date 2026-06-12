"50 anni di passione Bianca": ricordi ed emozioni alla terrazza panoramica dell'Hotel Titano

La terrazza panoramica dell'Hotel Titano si è trasformata in un teatro di ricordi ed emozioni. Giovedì 11 giugno 2026, la serata "50 anni di passione Bianca", organizzata dallo Sci Club Apostoli, ha celebrato mezzo secolo di storia sportiva della Repubblica, ripercorrendo l'epopea olimpica invernale da Innsbruck 1976 sino ai recenti Giochi di Milano Cortina 2026.In un clima festoso e di grande vicinanza, la splendida cornice del centro storico ha ospitato un parterre d'eccezione. Autorità sportive, appassionati e una nutrita rappresentanza di atleti del passato e di oggi si sono ritrovati per condividere aneddoti e stringersi attorno a chi ha portato con orgoglio i colori biancoazzurri sulle nevi di tutto il mondo. La serata ha offerto un intenso viaggio nel tempo, che ha unito idealmente i pionieri dello sci sammarinese con i protagonisti delle più recenti edizioni a cinque cerchi. Tra abbracci, sorrisi e la nostalgia delle sfide passate, non è mancato il forte senso di riconoscimento collettivo per quegli atleti, allenatori e membri delle delegazioni che hanno superato i propri limiti per onorare la Repubblica. L'evento ha confermato ancora una volta lo Sci Club Apostoli – reduce quest'anno anche dai festeggiamenti per i 25 anni di fondazione – come autentico punto di riferimento e collante per la comunità degli sport invernali sul Titano. Una festa che ha dimostrato come la passione per la neve sia molto più di una disciplina: è un grande abbraccio di amicizia e unione che continuerà a scaldare i cuori sammarinesi.

C.s. - Sci Club Apostoli







