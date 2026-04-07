6 aprile: lo sport che unisce, la pace che cammina tra le persone

6 aprile: lo sport che unisce, la pace che cammina tra le persone.

Ieri, 6 aprile 2026, si è celebrata la **Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace**, istituita dalle Nazioni Unite. Una ricorrenza importante, che tuttavia è passata quasi inosservata, complice anche la coincidenza con il Lunedì dell’Angelo. Eppure, proprio ieri, migliaia di persone hanno dato vita – spesso senza saperlo – al significato più autentico di questa giornata. Complice una giornata dal clima quasi estivo, tanti cittadini hanno riempito strade, parchi e sentieri: una bicicletta, una passeggiata, un momento all’aria aperta. Nessuna competizione, nessun cronometro, nessuna classifica. Solo il gesto semplice dello sport vissuto come benessere, incontro e condivisione. In quei saluti scambiati tra sconosciuti, in quei sorrisi spontanei, si è manifestato il vero volto dello sport: uno strumento di relazione, di comunità, di pace. Troppo spesso, infatti, lo sport viene raccontato solo attraverso i grandi eventi, le competizioni e i risultati. Ma esiste uno sport silenzioso e quotidiano che unisce, che avvicina, che costruisce legami. È questo lo sport che merita attenzione. Per questo, il 6 aprile non dovrebbe essere solo una data simbolica, ma può diventare un punto di partenza. Un invito a considerare il **6 aprile 2026** come il primo giorno di un cammino condiviso verso una cultura della pace, fondata su piccoli gesti quotidiani, su un rinnovato senso di umanità e su uno sport accessibile a tutti. In un tempo segnato da divisioni e conflitti, riscoprire il valore dello sport come linguaggio universale può rappresentare un segnale semplice ma potente. Perché la pace, prima ancora di essere proclamata, deve essere vissuta. E ieri, in tanti, lo hanno fatto. A breve sarà comunicata la data della Cerimonia di inaugurazione della Piazza intitolata a Sir Ludwig Guttmann (1899-1980) al Polo sportivo di Serravalle adiacente al Museo Olimpico; Guttman è stato un neurologo tedesco, naturalizzato britannico, riconosciuto come il fondatore dei Giochi Paralimpici.

c.s.

Comitato Sammarinese Pierre de Coibertin – CSPC

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

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