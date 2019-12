6° Torneo di Calcio a 5 e a 7 per Disabili Fisici e Dir – Padova 29, 30 Novembre e 1° Dicembre 2019

La squadra di calcio a 5 della Federazione Sammarinese Sport Speciali ha ottenuto uno strepitoso 3° posto al torneo di Padova dove si è confrontata con altri 5 team provenienti da diverse regioni italiane. Pol. Olimpia Cagliari, Insuperabili Valpolicella, Insuperabili Chioggia, Fuorigioco (MN), Calcio Veneto (PD) le squadre che San Marino ha affrontato nelle giornate di venerdì e sabato per poi ottenere l’opportunità di giocarsi la finale domenica per il 3° - 4° posto contro gli Insuperabili Chioggia. Risultato finale 3-2 e gradino più basso del podio conquistato meritatamente. La formazione così composta: Guerra Antonio – Santini Omar – Bernardini Davide – Bartolini Gian Luigi – Palazzo Gianpiero – e il preziosissimo supporto di Corbelli Elmiro e Brocchi Francesco (in qualità di accompagnatori) ma anche di giocatori.

Federazione Sammarinese Sport Speciali



