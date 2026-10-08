69ª Classicissima Lugo-San Marino: il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin premia il più giovane partecipante.

Si è svolta domenica 4 ottobre la 69ª edizione della Classicissima Lugo-San Marino, storica competizione ciclistica che unisce il territorio italiano alla Repubblica di San Marino e che, ancora una volta, ha visto protagonisti tanti giovani atleti, insieme all'impegno e alla passione delle società sportive. Anche quest'anno il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) ha voluto essere presente alla manifestazione con un riconoscimento dedicato al più giovane ciclista partecipante, un premio pensato per valorizzare non soltanto il risultato agonistico, ma soprattutto il coraggio di mettersi alla prova, la passione e la voglia di crescere attraverso lo sport. Il riconoscimento è stato assegnato al giovanissimo Michele Aprile, nato il 30 dicembre 2011, in forza alla ASD Cam Bike di Gragnano (NA), che ha concluso la Classicissima con un ottimo 9° posto. Michele, assente al momento della premiazione, riceverà il riconoscimento direttamente attraverso la propria società sportiva. A consegnarlo idealmente a nome del Comitato è stata la rappresentante del CSPC Franca Stolfi, che ha provveduto a far pervenire il premio alla ASD Cam Bike. «Abbiamo scelto di premiare il più giovane partecipante – sottolinea il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – perché crediamo che lo sport abbia il compito di accompagnare i ragazzi nella crescita, insegnando loro che il valore di una competizione non si misura soltanto dal risultato finale, ma anche dall'impegno, dalla determinazione, dal rispetto degli avversari e dalla capacità di mettersi in gioco». La presenza del CSPC alla Classicissima Lugo-San Marino si inserisce nel percorso che il Comitato porta avanti per promuovere, attraverso lo sport, i valori del Fair Play, del rispetto, dell'inclusione e della crescita delle giovani generazioni. Un piccolo premio, dunque, per un giovane ciclista, ma anche un messaggio più grande: ogni ragazzo che sceglie lo sport sceglie di crescere, di confrontarsi e di costruire il proprio futuro attraverso valori che vanno oltre il risultato. Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin rivolge infine un sincero ringraziamento agli organizzatori della 69ª Classicissima Lugo-San Marino, alle società sportive e a tutti gli atleti che, con la loro partecipazione, continuano a mantenere vivo il valore di una manifestazione che da quasi settant'anni rappresenta un importante appuntamento per il ciclismo giovanile.

Maria Rita Morganti - Presidente Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC







