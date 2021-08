7 Settembre è la GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY

7 Settembre è la GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY.

Le Organizzazioni Internazionali di riferimento del movimento Fair Play hanno proclamato per il giorno 7 settembre di ogni anno il “World Fair Play Day – Giornata Mondiale Fair Play”. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), che già promuove l’evento fin dal 2017, comunica che la “4° edizione della Giornata Mondiale Fair Play” è programmata per Martedì 7 settembre 2021 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium di Serravalle RSM, il cui accesso alla Sala è consentito solo ad un numero di 130 posti a sedere distanziati nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie Covid-19 e all’ingresso della Sala saranno consegnati biglietti numerati fino al raggiungimento di 130 persone.

[Banner_Google_ADS]



Il programma dell’atteso evento prevede in apertura, come di consueto, i Saluti Istituzionali e l’intervento scientifico culturale di Walter Bolognani; seguirà la Cerimonia di Premiazione dei Fair Play Awards 2021 a 18 premiati con il conferimento del Premio Fair Play al Gesto, alla Carriera , Diplomi di Merito Fair Play agli Olimpionici medagliati Perilli, Berti, Amine Mularoni Tokio 2020 e altri Premi conferiti dai Media Partner e Club Service sammarinesi. La serata sarà allietata dalla gradita esibizione degli Allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese. Il Fair Play è un’idea, un concetto che esprime l’etica sportiva, un valore e guida morale che rappresenta la vera essenza dello Sport, tutti i tipi di sport con linee di funzioni educative, di salute e di intrattenimento dello Sport e quindi il CNSFP è lieto di conferire, in occasione della Giornata Mondiale Fair Play, i prestigiosi riconoscimenti a coloro che nel proprio percorso sportivo si sono ispirati ai sani principi del Fair Play.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: