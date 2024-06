9° San Marino Rally Historic: Titano Motorsport schiera i suoi piloti

Finalmente è arrivato il tanto atteso appuntamento con la gara di casa dei titani, il 9° San Marino Rally Historic, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. Tra gli svariati iscritti alla competizione risalta l’attuale detentore del primo posto delle due ruote motrici, ovvero Bruno Pelliccioni con alle note Lorenzo Ercolani che saranno insieme anche per questo appuntamento su Ford Escort MK2. Stessa macchina anche per i sammarinesi Nemo Mazza e Riccardo Biordi, i quali per ora si trovano terzi di campionato. Debutto su terra con la Ford Escort per Sergio Bartolini in coppia con Federica Del Sordo, i quali cercheranno di acquisire più feeling possibile con la vettura in vista di appuntamenti futuri. Corrado Costa torna ad essere navigato da Domenicano Mularoni sempre a bordo della loro Opel Corsi Gsi, attualmente primi di classe 4 J2 N-A 1600 2RM. Mentre per le quattro ruote motrici la Titano Motorsport schiera Stefano Camporese affiancato da Pietro Rossi, sempre con Lancia Delta Integrale, i quali si trovano al terzo posto di campionato. Dopo lo shakedown del venerdì mattina e pomeriggio la sera è prevista la cerimonia di partenza nel centro storico. La gara prenderà effettivamente il via sabato mattina, con partenza alle 8:40 dal “Centro Globo” e sarà in “coda” al moderno con percorso similare. La prima prova prevista è “Terre di San Marino” di 8,67 km da ripetere due volte con un’assistenza remota a dividere i due passaggi. Poi si passa alle due prove da ripetere tre volte, la “Lunano” 5,28 km e la “Macerata Feltria” di 7,44 km, per un totale di 55,50 km cronometrati. L’arrivo sarà nel centro storico della città, precisamente nella Porta San Francesco.

c.s. Titano Motorsport

