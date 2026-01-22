TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:23 Murata: Jader Vagnini è il nuovo presidente 10:36 Sicurezza e giovani, l’USC replica a Lonfernini: "Vietare la vendita di lame non è la soluzione" 01:43 Folgore-Virtus, Zenoni: "Partita sofferta, vittoria di squadra" 01:37 Folgore-Virtus, Bizzotto: "Gara condotta bene". Lasagni: "Il pari ci stava stretto" 01:08 La Virtus batte 2-1 la Folgore
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

A Coriano il corso FIGC per allenatori di calcio

Un’opportunità formativa per il territorio: a Coriano il corso FIGC per allenatori di calcio, organizzato dal Comitato Regionale LND Emilia-Romagna (CRER)

22 gen 2026
A Coriano il corso FIGC per allenatori di calcio

Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Coriano ha preso il via lunedì il corso di abilitazione ad allenatore di calcio – Licenza D, che consentirà ai partecipanti di allenare le categorie dilettantistiche.
Il corso è organizzato dal Comitato Regionale LND Emilia-Romagna (CRER) per conto del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e vede la partecipazione di 41 corsisti.
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di sei settimane, dal 19 gennaio al 4 aprile 2026, con lezioni dal lunedì al sabato presso il Centro Giovani di Coriano e il mercoledì nelle sale comunali. Gli esami finali si svolgeranno dal 16 al 18 aprile.
Responsabile del corso è Franco Varella, calciatore e allenatore riminese, oggi docente del Settore Tecnico FIGC.
All’inaugurazione erano presenti l’Assessore allo Sport Anna Pecci, il Presidente del CRER Simone Alberici, il Consigliere regionale CRER e Delegato provinciale Sergio Franco, il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio – AIAC Solidale ETS Marcello Mancini, il Vicepresidente AIAC Romagna Mauro Belpani, il Presidente dell’ASD Tropical Coriano Tiziano Marzi e la Presidente della Polisportiva Junior Coriano Sabina Marzi.
«È la prima volta che il Comune di Coriano ospita un evento di formazione sportiva di questo livello – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Anna Pecci –. Si tratta di una grande opportunità per i residenti delle province di Rimini e Forlì-Cesena. La figura dell’allenatore è molto importante per tutti, sia che siano bambini, adolescenti o adulti: sicuramente è un punto di riferimento per tecnica e tattica in campo, ma prima di tutto deve essere un educatore in grado di ascoltare, educare e trasmettere valori. Ha una grandissima responsabilità, quella di guidare persone prima che giocatori».

Comunicato stampa
Comune di Coriano




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport