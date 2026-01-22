A Coriano il corso FIGC per allenatori di calcio Un’opportunità formativa per il territorio: a Coriano il corso FIGC per allenatori di calcio, organizzato dal Comitato Regionale LND Emilia-Romagna (CRER)

A Coriano il corso FIGC per allenatori di calcio.

Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Coriano ha preso il via lunedì il corso di abilitazione ad allenatore di calcio – Licenza D, che consentirà ai partecipanti di allenare le categorie dilettantistiche.

Il corso è organizzato dal Comitato Regionale LND Emilia-Romagna (CRER) per conto del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e vede la partecipazione di 41 corsisti.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di sei settimane, dal 19 gennaio al 4 aprile 2026, con lezioni dal lunedì al sabato presso il Centro Giovani di Coriano e il mercoledì nelle sale comunali. Gli esami finali si svolgeranno dal 16 al 18 aprile.

Responsabile del corso è Franco Varella, calciatore e allenatore riminese, oggi docente del Settore Tecnico FIGC.

All’inaugurazione erano presenti l’Assessore allo Sport Anna Pecci, il Presidente del CRER Simone Alberici, il Consigliere regionale CRER e Delegato provinciale Sergio Franco, il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio – AIAC Solidale ETS Marcello Mancini, il Vicepresidente AIAC Romagna Mauro Belpani, il Presidente dell’ASD Tropical Coriano Tiziano Marzi e la Presidente della Polisportiva Junior Coriano Sabina Marzi.

«È la prima volta che il Comune di Coriano ospita un evento di formazione sportiva di questo livello – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Anna Pecci –. Si tratta di una grande opportunità per i residenti delle province di Rimini e Forlì-Cesena. La figura dell’allenatore è molto importante per tutti, sia che siano bambini, adolescenti o adulti: sicuramente è un punto di riferimento per tecnica e tattica in campo, ma prima di tutto deve essere un educatore in grado di ascoltare, educare e trasmettere valori. Ha una grandissima responsabilità, quella di guidare persone prima che giocatori».



Comunicato stampa

Comune di Coriano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: