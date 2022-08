FSGC A distanza di due anni torna “Un calcio per la pace”

Superata l’emergenza pandemica, che ha messo in stand-by le ultime due edizioni, l’estate sammarinese torna a abbracciare il progetto “Un calcio per la pace”, promosso dalla Federcalcio di San Marino in collaborazione con l’Universal Peace Foundation. Sedici ragazzi adolescenti, provenienti dall’area israelo- palestinese ed afferenti a diverse estrazioni confessionali, saranno ospiti in territorio sammarinese fino al prossimo lunedì. Il progetto si propone di favorire integrazione e dialogo attraverso il gioco del calcio e la condivisione di un’esperienza all’estero. Atterrati nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Bologna, ragazzi ed istruttori sono stati accompagnati dalla FSGC in Repubblica, dove alloggeranno per l’intero fine settimana. Nel pomeriggio di oggi le prime attività: smaltita la fisiologica stanchezza del viaggio, alle 15:00 i sedici ragazzi saranno coinvolti da un allenamento presso lo stadio Federico Crescentini di Fiorentino, insieme a coetanei della San Marino Academy. È invece fissata per domani mattina l’Udienza concessa dai Capitani Reggenti S.E. Oscar Mina e S.E. Paolo Rondelli, alla quale prenderanno parte anche rappresentanti della FSGC e dell’UPF (Universal Peace Foundation). Nel programma del sabato, oltre al pranzo organizzato nel centro storico di San Marino, un’altra sessione di allenamento presso l’impianto di Montegiardino. Domenica mattina è prevista invece una partita amichevole, insieme ai coetanei sammarinesi ed italiani facente parte della San Marino Academy, prima di un pomeriggio di svago e divertimento a Montecerreto – presso il San Marino Adventures. Con l’auspicio che, come è stato per i tanti altri coetanei e connazionali israelo-palestinesi che negli ultimi anni hanno partecipato a questo progetto, anche per i ragazzi arrivati ieri in Repubblica si possa profilare un’esperienza indimenticabile e formativa.

Cs Fsgc

