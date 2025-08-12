A Faetano spazio alle gare giovanili, Individuali e di Squadre

Lago di Faetano protagonista dell’attività della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, che nel fine settimana ha ospitato le gare giovanili e dei Senior. Sabato 9 agosto la prima prova del Campionato Sammarinese di categoria Under 12, 15 e 18. Nella prima vittoria per Marco Pondini Ceccoli, davanti a Thomas Giancecchi e terzo Edoardo Giancecchi; nell’U15 successo per Thomas Cavalli davanti a Denis Errante e Matteo Jeannin, quarto Samuele Brighi. Nell’Under 18 trionfo di Alessio Conti, seconda posizione per Riccardo Ducci. Il giorno successivo spazio al Campionato Carpe Individuale e a Squadre. Nel Settore A vittoria di Flavio Malpassi, seconda posizione per Antonio Ugolini; Jacopo Angelini trionfa nel Settore B davanti a Guerrino Mattioli e nel C successo per Roberto Forcellini seguito da Thomas Biordi. La prova a squadre è stata vinta dalla Sps Serravallecomposta da Antonio Ugolini, Guerrino Mattioli e Roberto Forcellini.



