A Imola il Team Roc’n’DeA sale sul podio con Aguilar e Peristeras.

Due podi e altri quattro piazzamenti nella top ten per il Team Roc&DeA nel weekend di Imola, sede del penultimo appuntamento del CIV PreMoto3 e dell’epilogo stagionale della Yamaha R7 Cup. Nel campionato tricolore Alessandro Aguilar Carballo ha centrato il terzo gradino del podio in Gara 2 dopo averlo sfiorato in Gara 1, terminata in quarta posizione. Grande protagonista del weekend è stato anche Kevin Cancellieri che, dopo il terzo posto ottenuto in qualifica, ha chiuso la gara del sabato in sesta posizione e la domenica ha terminato ai piedi del podio, alle spalle del compagno di squadra. In Gara 1 Nicolas Ricco e Alessio Paglioni hanno chiuso rispettivamente 17° e 18°, mentre Lorenzo Fino è incappato in una caduta al primo giro. Il portacolori del Team Leopard Academy by Roc’n’DeA si è poi rifatto in Gara 2, chiudendo in dodicesima posizione. Quindicesimo posto per Paglioni e 18° per Ricco. Esordio sfortunato per Anthony Lupo, pilota statunitense che si è aggregato al Team proprio a Imola ma che, a causa di una contusione al polso procuratasi durante la qualifica 1, ha dovuto dare forfait. A lui gli aguri di pronta guarigione, insieme alla speranza di vederlo in pista al Mugello dove, tra meno di un mese, si svolgerà l’ultimo round della stagione. Il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA vi arriverà forte del secondo posto nella classifica a squadre e con Aguilar Carballo chiamato a difendere la seconda posizione tra i piloti. Con la doppia gara di Imola si è conclusa, invece, la stagione 2025 della Yamaha R7 Cup che ha visto Joannis Peristeras tornare sul podio, dopo averlo più volte sfiorato negli appuntamenti precedenti. Il portacolori del Team Roc’n’DeA, che scattava dalla terza posizione in griglia, ha disputato due buone gare, chiudendo Gara 1 in quarta posizione e centrando il 3° posto in Gara 2, dopo essere stato al comando nei primi tre giri. Grazie a questo risultato Peristeras si è garantito la partecipazione alla Yamaha R7 Superfinale Europea che si svolgerà al Paul Ricard dal 17 al 21 settembre. Con due diciottesimi posti si conclude una stagione di crescita per Vito Iconomu.

PreMoto 3

Gara 1 4° Alessandro Aguilar Carballo 6° Kevin Cancellieri 17° Nicolas Ricco Ret. Lorenzo Fino Dns Anthony Lupo

Gara 2 3° Alessandro Aguilar Carballo 4° Kevin Cancellieri 12° Lorenzo Fino 15° Alessio Paglioni 18° Nicolas Ricco Dns Anthony Lupo

Yamaha R7 Cup

Gara 1 4° Ioannis Peristeras 18° Vito Iconomu

Gara 2 3° Ioannis Peristeras 18° Vito Iconomu

