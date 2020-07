A Imola nella gt4 european series gara 2 in rimonta per Stefano Valli e Paolo Meloni dopo la vittoria di sabato

A Imola nella gt4 european series gara 2 in rimonta per Stefano Valli e Paolo Meloni dopo la vittoria di sabato.

Weekend col segno “più” a Imola per Paolo Meloni e Stefano Valli, nonostante una Gara 2 condizionata dal contatto iniziale di cui è stato senza colpe protagonista il secondo dei due e che ha definitivamente penalizzato l’equipaggio del W&D Racing Team. Il primo appuntamento della GT4 European Series, ha visto l’inedito binomio tutto sammarinese iniziare la stagione con la pole della classe AM ottenuta da Meloni nella prima sessione di qualifica, quando ha fatto segnare anche il settimo tempo assoluto. Una pole che lui e Valli hanno poi trasformato nella vittoria conquistata sabato pomeriggio in Gara 1. Un successo frutto di una tattica accorta e di un pit-stop impeccabile, che ha consentito alla vettura bavarese di riappropriarsi della posizione di testa proprio nella fase dei cambi e di concludere inoltre nella top-10 della classifica generale. Con Valli autore del secondo responso della Am nella Q2, l’obiettivo per la seconda gara di oggi era ovviamente quello di provare a bissare il risultato ottenuto il giorno prima. Ma a scombussolare i piani è stato il tamponamento subito proprio da Valli alla variante del Tamburello, subito dopo il via. Col risultato che il pilota del Titano, al proprio esordio nella serie continentale, ha finito per girarsi sulla ghiaia prima di ripartire e rientrare subito ai box per sostituire un pneumatico forato. Un fuori programma che è costato a Valli oltre un giro di ritardo e che lo ha fatto precipitare 16° assoluto. Nel pit-stop effettuato in regime di Full Course Yellow per l’uscita di pista di un’altra vettura, è quindi salito in macchina Meloni, che alla fine ha recuperato un’ulteriore posizione chiudendo quarto di classe e facendo anche segnare il miglior tempo della Am di 1’52″787 nel corso del 19° passaggio. Un bilancio comunque positivo per Meloni e Valli in questo round inaugurale della GT4 European Series, che li vedrà di nuovo protagonisti tra sole due settimane, nel secondo appuntamento in programma l’8 e 9 agosto sul circuito di casa di Misano. Per Meloni il prossimo impegno sarà invece tra soli sette giorni, sempre a Misano, nel primo dei quattro doppi round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint che lo vedrà prendere il via in equipaggio singolo.



I più letti della settimana: