Si è svolto ieri pomeriggio, 23 settembre, a Montecchio, il Grassroots Day 2026, una giornata dedicata ai più piccoli e ai valori del calcio di base presenti nel mondo Grassroots. Protagonisti dell’evento son stati tutti i poli del settore giovanile di base della FSGC: Serravalle Football Academy, Titano Academy, Serenissima, Cailungo e la San Marino Academy Femminile, che hanno partecipato con i propri giovani calciatori e calciatrici delle due annate Under 10 e dell’ultima annata Under 8. Sul campo spazio a minipartite, giochi e attività ludiche, pensate per permettere ai bambini di vivere il calcio in un’atmosfera principalmente di festa, condivisione e divertimento. Come da tradizione, anche quest’anno il Grassroots Day è stato inserito nella settimana della UEFA Grassroots Week. Iniziativa che celebra in tutta Europa il calcio per tutti, partendo proprio dai più giovani: giornata super significativa e da ricordare per il movimento sammarinese che grazie al coordinamento dei tecnici del progetto CEF può garantire l’organizzazione di tali eventi.

C.s. - Fsgc







