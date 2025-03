"A Pietrasanta due podi per la squadra femminile di Tiro a Segno"

È stato un altro fine settimana caratterizzato da buoni risultati per la Federazione Sammarinese Tiro a Segno, con la squadra femminile sammarinese impegnata nella gara di San Biagio a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Nella pistola ad aria compressa Silvana Parenti si classifica al primo posto generale con 551, superando ancora una volta il punteggio minimo per la qualificazione ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025. Nei Master, bronzo per Ivana Drudi e appena fuori dal podio Luisa Maria Menicucci.

C.s. Cons