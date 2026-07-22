A San Marino torna "Giochi e Sport Tradizionali": il 25 luglio una giornata dedicata a sport, tradizione e inclusione

Sabato 25 luglio 2026 la Repubblica di San Marino ospiterà una nuova edizione di "Giochi e Sport Tradizionali", appuntamento ormai consolidato che celebra il patrimonio ludico e sportivo del territorio, coniugando sapientemente tradizione, cultura e partecipazione. La manifestazione è sostenuta dalla Segreteria di Stato per l'Industria e lo Sport, in collaborazione con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e la Giunta di Castello di San Marino Città, ed è promossa dall'Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi, con il prezioso contributo della Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese e la Federazione Sammarinese Atletica Leggera ed IL Comitato Olimpico San Marino. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di recuperare e valorizzare i giochi tradizionali ancora praticati, promuovendo la ludodiversità e riconoscendo il valore sociale e culturale di queste attività, in linea con i principi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. I giochi tradizionali rappresentano infatti un importante strumento di aggregazione, dialogo tra generazioni e trasmissione dei valori universali dello sport, in primis rispetto, lealtà, spirito di squadra e inclusione. L'Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi, nata nel 1994, ha alle spalle una lunga attività di promozione dello sport e della socialità. Dopo aver organizzato per un decennio le "Veteraniadi", ha rilanciato la propria attività nel 2022 inserendo nello Statuto i "Giochi e Sport Tradizionali". Tra le iniziative più significative figura il ripristino del Salto Misto sullo Stradone, storica competizione che rievoca la prima edizione disputata il 12 giugno 1910. Oggi l'associazione, presieduta da Eraldo Maccapani, è inoltre affiliata all'European Traditional Sports and Games Association e continua a promuovere progetti di carattere sociale e inclusivo, tra cui il recente percorso a sostegno della rinascita del Comitato Paralimpico sammarinese. Il programma della giornata coinvolgerà atleti di tutte le età, in omaggio allo spirito che anima l’associazione dal suo esordio. Programma 25 luglio: La mattinata si svolgerà in Piazza M. Capicchioni di Santa Mustiola, dove alle 9.30 prenderanno il via le fasi finali del torneo di biliardo sportivo di doppio. Alle 10.00 sarà la volta della gara dei Cancioni Under 12, riservata ai più giovani, mentre alle 10.30 si disputerà la competizione assoluta dei Cancioni, aperta a uomini e donne in categoria unica. Nel pomeriggio la manifestazione si trasferirà nel Piazzale dello Stradone di San Marino Città. Alle 16.30 è previsto il ritrovo di giurie e concorrenti; alle 17.00 inizieranno le prove del Salto Misto, “memorial Pilade Casali”, seguite alle 17.30 dalla gara ufficiale, articolata nelle categorie Under 18 e Over 18, maschili e femminili, che rappresenta uno dei momenti più spettacolari e attesi dell'intera manifestazione con l’accompagnamento sonoro dei Tamburini della Federazione Sammarinese Balestrieri. "Giochi e Sport Tradizionali" si conferma così un appuntamento capace di unire sport, storia e cultura, offrendo a cittadini e visitatori un'occasione per riscoprire il valore delle tradizioni popolari attraverso il gioco e la competizione sana. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori affinché partecipino a questa giornata di festa, sostenendo gli atleti e contribuendo a mantenere vivo un patrimonio che appartiene alla storia e all'identità della Repubblica di San Marino.

Comunicato stampa