A SPA tre equipaggi della Scuderia vanno sul podio.

Il weekend internazionale della Scuderia San Marino regala dei risultati importanti per i piloti impegnati sulle leggendarie piste di Spa-Francorschamps (Belgio) e Le Mans (Francia).

La coppia padre-figlio Luciano e Donovan Privitelio fa una qualifica super nel Trofeo Lamborghini, classe LC Cup, partendo dalla prima piazza in Gara 1 e chiudendo in quinta posizione. Arriva il riscatto in Gara 2, dove i Privitelio conquistano il secondo gradino del podio.

Seconda posizione anche per Emanuel Colombini ed Emanuele Zonzini, che chiudono Gara 1 nella categoria Pro-Am al quinto posto, e il secondo round a podio (2°).

Fine settimana da dimenticare per Mattia Drudi, che nonostante il quarto posto della qualifica, è costretto al ritiro insieme al suo team a causa di una foratura - immediatamente riparata - e un successivo contatto con un’altra vettura.

Per il GT4 European Series il pilota sammarinese Paolo Meloni, insieme a Massimiliano Tresoldi, ha chiuso entrambe le due manche al 26° posto, rispettivamente 2° e 5° di classe.

In Francia a rappresentare i colori biancazzurri c’era Giacomo Marchioro, impiegato coi kart nel Rotax Max Challenge Trophy sul circuito di Le Mans. Nelle prove del sabato Marchioro ha chiuso 23° e nella Finale B è riuscito a risalire fino alle settima posizione.



