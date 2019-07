A ZANDVOORT WEEKEND FINITO PER MELONI-TRESOLDI

Zandvoort "maledetta" per Paolo Meloni e Max Tresoldi. Il quinto dei sei appuntamenti della GT4 European Series, si è concluso con largo anticipo per l'equipaggio del W&D Racing Team, che arrivava in Olanda dopo un altro difficile fine settimana sulla pista di casa di Misano e la vittoria della Pro-Am ottenuta nel precedente round del Paul Ricard. Un incidente occorso a Tresoldi nelle libere del venerdì, in condizioni di pista umida ma non del tutto bagnata, ha infatti impedito al binomio italo-sammarinese di proseguire. Ingenti i danni alla loro BMW M4, tali comunque da non potere essere riparati.