Aa via la 5^ edizione de "La Titanica": La ciclostorica di San Marino torna tra storia, inclusione e passione vintage

La Repubblica di San Marino si prepara a fare un tuffo nel passato su due ruote. È stata presentata ufficialmente questa mattina, nella cornice della Casa del Castello di Borgo Maggiore, la 5a edizione de "La Titanica - La Ciclostorica della Repubblica di San Marino", in programma per il weekend del 20 e 21 giugno 2026. L’evento, organizzato da Virtusbike San Marino, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Ciclismo, si conferma un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama ciclistico d'epoca nazionale, fregiandosi quest'anno del titolo di 8a tappa ufficiale del prestigioso circuito Giro d’Italia d’Epoca. La manifestazione si fregia dell'alto patrocinio di ben cinque Segreterie di Stato (Interni, Sport, Cultura, Turismo e Territorio), oltre a quello delle Giunte di Castello di Borgo Maggiore e Città e dei Comuni di Santarcangelo di Romagna, Verucchio e San Leo. Alla conferenza stampa sono intervenuti: Andrea Belluzzi Segretario di Stato per gli Interni e Alan Gasperoni, in rappresentanza del Segretario di Stato per il Turismo, Federicco Pedini Amati.

"Eventi come La Titanica contribuiscono a rafforzare il legame tra comunità, territorio e istituzioni - ha detto Belluzzi - La partecipazione dei Castelli e la collaborazione tra enti, associazioni e volontari rappresentano un modello importante di coesione e valorizzazione delle nostre realtà locali. L’evento è foriero di un messaggio di alto valore educativo, sotto l’egida dei principi che da sempre animano la storia del ciclismo." "La Titanica è una manifestazione che racconta San Marino in modo autentico - gli ha fatto eco Alan Gasperoni - attraverso i suoi paesaggi, la sua storia e le sue tradizioni. Il turismo esperienziale e sostenibile è uno dei segmenti più dinamici del settore e questa iniziativa rappresenta un'eccellente vetrina internazionale per la Repubblica e per l'intero territorio della Valmarecchia."

Un ruolo da protagonisti è affidato ai Comuni limitrofi, che accoglieranno il passaggio e i ristori della ciclostorica. Alla presentazione è giunto forte e chiaro il messaggio del Sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, che ha rimarcato il valore storico e turistico di questa sinergia territoriale.

“E’ una bellissima opportunità quella che da due anni “La Titanica” ci offre: gli appassionati organizzatori hanno cambiato appositamente il percorso fino al cuore della nostra città per fare di Piazza Ganganelli l’arrivo del Percorso “l’Arengo” del Giro d’Italia in Bici d’Epoca ed è un piacere rendere questa tappa un momento di festa, con ristoro, buffet, premiazioni e la possibilità per i partecipanti di fare una visita guidata del nostro centro storico prima di fare ritorno a San Marino per la grande festa finale. Colgo anche l’occasione per ringraziare La Titanica per la grande collaborazione e sinergia che si è attivata fra noi: una bella delegazione in bici e divise d’antan, sabato 6 giugno ha partecipato all’inaugurazione della nuova ciclabile sul tracciato della Ex Ferrovia Santarcangelo-Urbino, una ferrovia mai realizzata diventata la linea 7 che ha tenuto a battesimo la nascita ufficiale della nostra Bicipolitana, uno dei cardini della Città dei 15 Minuti: una rivoluzione culturale e strutturale che stiamo realizzando proprio grazie alla mobilità sostenibile che caratterizza la nostra che è una delle 300 Città slow al mondo. La Titanica in quella occasione ha pedalato con noi nella storia e domenica 21 scriverà un’altra pagina di storia con questa quinta bellissima edizione”.

"Il passaggio de La Titanica nei nostri borghi storici rappresenta un'opportunità straordinaria di promozione condivisa e unisce le nostre comunità sotto il segno della passione autentica" – ha dichiarato il vice sindaco di Verucchio, Paolo Masini – Siamo orgogliosi di far parte di questo circuito che valorizza la bellezza e la storicità delle nostre strade"

Il cuore sportivo della manifestazione batterà domenica 21 giugno, con partenza e arrivo nella storica Piazza Grande di Borgo Maggiore. Tre i percorsi previsti, adatti a ogni livello di preparazione, caratterizzati dal passaggio su strade bianche e nelle suggestive gallerie del vecchio trenino San Marino-Rimini: L'Arengo (34 km) con traguardo in Piazza Ganganelli a Santarcangelo, il medio Donna Felicissima (61 km, con il tradizionale ristoro a Verucchio) e il lungo Il Titanico (80 km), tutti riservati a ciclisti con biciclette costruite prima del 1987 e abbigliamento vintage.

La grande novità di quest'anno risiede tuttavia nel ricco palinsesto del sabato (20 giugno), volto a coinvolgere l'intera cittadinanza sotto il segno della festa e della solidarietà. Oltre al Mercatino Vintage e alla suggestiva "Cena in Swing" sulla terrazza dei portici di Borgo Maggiore, riflettori puntati sulla Piccola Titanica, l'evento ciclistico non competitivo dedicato ai bambini. "Con la Piccola Titanica vogliamo dimostrare che la bicicletta è il più potente strumento di unione" – ha spiegato il Presidente di Virtusbike, Gian Luigi Ricciotti – "Non si tratta di una gara, ma di una giornata di gioco e condivisione incentrata sulla sicurezza stradale e, soprattutto, sull'inclusione sociale. Lo sport giovanile deve essere accessibile a tutti, nessuno escluso". Un messaggio raccolto pienamente da Silvio Gorrieri, Segretario della Federazione Ciclismo Sammarinese, e da Fanny Gasperoni, Presidente dell’Associazione "Batticinque", che hanno sottolineato il valore sociale e solidale del progetto: "Abbiamo trovato nei ragazzi di Virtusbike uno spirito di inclusione vero - Ha detto Gasperoni - La parola disabilità tende sempre a essere un’invitata scomoda, mentre loro riescono a mettere entusiasmo e idee anche in questo campo. La Piccola Titanica rispecchia esattamente la nostra missione: far correre i bambini insieme, senza barriere, dove conta solo il divertimento. Quest’anno, inoltre, faremo un passo in più verso l'autonomia e l'inclusione concreta: coinvolgeremo anche i ragazzi e gli adulti del Centro 'Il Colore del Grano' nella realizzazione dei pacchi ricordo dell’evento. Un ringraziamento di cuore a Virtusbike per aver messo al centro del progetto la solidarietà vera."

Il successo di un evento così complesso e ramificato sul territorio è possibile solo grazie a una fitta rete di sinergie economiche e umane. Un ringraziamento speciale da parte del direttivo di Virtusbike va ai Main Sponsor della manifestazione, il Gruppo Grand Hotel San Marino e Extra Digital Agency, che hanno creduto fortemente nel progetto e nei suoi valori sportivi e turistici. Altrettanto fondamentale è il contributo di tutti i partner commerciali, delle federazioni e delle amministrazioni coinvolte. Infine, la vera anima della manifestazione resta la straordinaria macchina dei volontari: decine di appassionati che nel fine settimana si impegneranno presidiando i percorsi, gestendo la logistica e garantendo l'accoglienza calorosa e i ristori tipici che rendono indimenticabile l'esperienza de La Titanica per tutti i partecipanti. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale dell'evento.

C.s. - Ufficio Stampa "La Titanica" / Virtusbike San Marino







