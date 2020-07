AC Libertas, presentazione nuovi acquisti

La A.C. Libertas, dopo aver presentato il nuovo allenatore Mirco Papini e lo Staff Tecnico al completo, ha approvato l’organigramma per la stagione calcistica 2020/21 che sarà a capo dell’organizzazione sportiva ed al seguito della squadra. Lo staff prevede i seguenti incarichi:

PRESIDENTE: Massimo Ghiotti

DIRETTORE GENERALE: Paride Andreoli

MANAGER SPORTIVO: Sandro Agarici

SEGRETARIO GENERALE: Stefano Biordi

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO: Nazzareno Marani

RESP. WEB E MARKETING : Rossano Toccaceli

RESP. ECONOMATO: Aldo Bacciocchi

RESP. GRUPPO DI LAVORO: Davide Toccaceli

COLLABORATORE: Roberto D’Agostino

COLLABORATORE: Gian Domenico Lividini

COLLABORATORE: Claudio Taddei

COORDINATORE FUTSAL: Luca Moroni

Il Consiglio Direttivo della A.C. Libertas intende ringraziare tutti i tesserati che hanno fatto parte della squadra granata, dimostrando appartenenza alla Società e senso di responsabilità in campo.

Un sentito e doveroso grazie a coloro che non faranno più parte della rosa per la prossima stagione calcistica: in primis, per il suo quotidiano e puntuale impegno, a Davide Simoncini, che nei lunghi anni di militanza ha creato un forte legame con la società e con i compagni.

Altresì, grazie ai giocatori: Brandino, Buda, Cavalli, Dall’Ara, Graziani, Mariotti, Mezzadri, Mottola, Righi, Rossi e Spada, ai quali auguriamo nuove soddisfazioni, in attesa di incontrarli sul rettangolo di gioco.

Nella serata di mercoledì 1 luglio, la A.C. Libertas ha presentato i nuovi acquisti che andranno a rafforzare la rosa granata: Marco Bernacci, Samuele Olivi, Luca Righini, Francesco Sartori e Riccardo Tisselli.

Il Presidente Massimo Ghiotti e il Direttore Generale Paride Andreoli continuano nel loro impegno sportivo, con l’intento di chiudere prima possibile la stagione degli acquisti e presentare ufficialmente, entro il mese di luglio, lo Staff Tecnico e la Rosa dei calciatori.

I Dirigenti, come per ogni stagione calcistica, hanno l’obiettivo di tenere alti i colori della Società granata alfine di ottenere dei buoni risultati in campo. I nostri Associati e i tifosi si aspettano una squadra determinata a vincere, che entri in campo con passione e determinazione, elementi essenziali per una scintillante stagione calcistica.



