L’attesa amichevole, in programma per il pomeriggio di domani ad Acquaviva, tra San Marino Academy e Fiorentina è stata ufficialmente rinviata per motivi logistici. Le due società hanno provveduto a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento Calcio Femminile in seno alla Federcalcio italiana, mettendosi fin da subito al lavoro al fine di individuare nelle prossime settimane un’altra data utile per disputare l’incontro.





Comunicato stampa

FSGC