Accesso alla fase interregionale per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Il 25 settembre, al Multieventi Sport Domus di Serravalle, si è disputata la 2° prova del Campionato Regionale Individuale Gold FGI di ginnastica ritmica, che ha visto partecipare anche alcune atlete agoniste junior e senior della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Accompagnate dalla direttrice tecnica Monica Leardini, sono scese in pedana le junior Gioia Casali e Camilla Rossi e le senior Matilde Tamagnini e Lucia Castiglioni. Molto buona la loro prova, tanto da consentire a tutte quattro di qualificarsi per la successiva fase Interregionale. Nel dettaglio: nella categoria Junior1 Gioia Casali si è classificata al terzo posto così come Camilla Rossi nella categoria Junior2. Tra le senior terzo posto per Lucia Castiglioni e quarto per Matilde Tamagnini. Per queste agoniste sono ripresi allenamenti incessanti in vista di alcuni impegni internazionali a cui parteciperanno, prima degli interregionali.

