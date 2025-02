Accordo di collaborazione con Riccione Carlo Romito sarà il terzo catcher

Nell’ottica di una sempre più marcata attenzione verso le società del territorio, il San Marino Baseball annuncia di aver stretto un Accordo di collaborazione con i Delfini di Riccione per gli atleti fino ai 21 anni. In questa ottica, ufficializziamo oggi l’arrivo di Carlo Romito, proveniente proprio dal Riccione, come terzo catcher per la stagione agonistica 2025. Benvenuto Carlo!

