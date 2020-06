ACE TOUR OPERATOR main sponsor di S.p. Cailungo San Marino

La Società Polisportiva Cailungo nella persona del Presidente Mirco Conti è lieta di annunciare che il sodalizio sportivo tra la sp Cailungo e il tour operator sammarinese Ace Tour continua anche per la prossima stagione. Ace Tour continua ad accompagnare le imprese calcistiche della sp Cailungo nel ruolo di Main Sponsor. La collaborazione non si ferma solo al lato economico ma prosegue con l'impegno sociale per i nostri concittadini con un gruppo di lavoro misto tra sp Cailungo e Ace Tour Operator che con progetti mirati punta a far crescere l'attività sportiva nella nostra Repubblica. Portare il logo Ace Tour sulle nostre magliette ci rende orgogliosi per la continuazione di una collaborazione tra due realtà di San Marino che sono protagoniste della vita della Repubblica del Titano. sp Cailungo e Ace Tour Operator insieme quindi per l'intera stagione 2020/21.



