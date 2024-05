Adrian Ricchiuti è il nuovo mister del Faetano Calcio: “Contento per questa nuova sfida”

Conclusa la stagione 2023-24, il Faetano Calcio ha iniziato a costruire il gruppo per la stagione che prenderà avvio a fine estate.

La prima, importante, figura è quella del tecnico. La società ha scelto Adrian Ricchiuti, nome che non ha bisogno di tante presentazioni.

“Abbiamo concluso una stagione che è stata buona dal punto di vista del rapporto tra società e gruppo squadra - spiega il Presidente Fabio Gasperoni - perché la rosa era formata da un bel gruppo. Non lo sono stati però i risultati sportivi che sono stati al di sotto delle potenzialità.

L'accordo con il Mister Ricchiuti, che ringraziamo per aver condiviso il nostro progetto sportivo, tende a far crescere la squadra anche dal punto di vista dei risultati per provare a risalire la classifica di qualche posizione”.

“Sono contento per questa nuova sfida - sono le prime parole da tecnico del Faetano per mister Ricchiuti - anche perché le sfide mi piacciono. A Faetano ho trovato un bell’ambiente. Dal canto mio porterò tutta la professionalità che ho mettendomi a disposizione della società e del gruppo.

Ho già segnalato un po’ di giocatori che mi piacerebbe avere in squadra. L’obiettivo è riuscire a fare meglio della stagione appena conclusa”.

