Aerobatic Team: Coppa “La Fenice” e campionato sammarinese, magnifica prestazione dei concorrenti biancoazzurri.

Nel week end scorso presso l’Aeroclub “La Fenice” di Rimini a Vergiano, si è disputata la coppa “La Fenice” ed in contemporanea il campionato sammarinese 2021 - motoalianti F5J. Meteo ottimo con attività termica scostante hanno caratterizzato questa competizione non facile come appariva. Gli alianti di 4mt. portati in quota da un piccolo motore elettrico (30 secondi solamente e relativa penalità salendo di quota), devono individuare e sfruttare attraverso l’abilità dei piloti, le zone migliori dello spazio aereo a disposizione per rimanere in quota e permettere allo scadere esatto dei 10 min. l’atterraggio di precisione nelle varie basi poste sul campo, atterraggio che contribuisce nel punteggio finale. La competizione si è svolta su sei manche con scarto della peggiore. Una magnifica prestazione dei concorrenti sammarinesi che stanno dimostrando sempre più maturità in questa categoria, capitanati dal nostro Massimo Selva nonché nazionale di acrobazia radiocomandata che si è permesso il lusso di vincere tutte le manche di gara, portandosi a casa anche la medaglia d’oro del campionato sammarinese per il quinto anno consecutivo. Ad impensierirlo ci ha pensato il forte pilota aretino Simonini Roberto ma che sbagliando due manche è salito sul secondo gradino del podio. Terzo un altro sammarinese Stefano Guardigli, che a suon di punteggi alti si è garantito la terza posizione. Fuori dal podio Cristian Selva il nostro forte juniores che con un po troppa esuberanza nell’ultimo volo ha intercettato un albero in fase di atterraggio perdendo preziosi punti, comunque un 4° posto meritatissimo. In difficoltà i veterani di categoria Giacomin Bruno e Selvolini Paolo dalla Toscana e sfortunato il trevisano Polo Daniele che a causa di un problema tecnico ha subito la distruzione del suo bellissimo motoaliante di ultima generazione tutto in carbonio. La gara valida anche come campionato sammarinese F5J 2021 vede quindi 1° Massimo Selva, 2° Guardigli Stefano e terzo Cristian Selva, medaglia di legno per Cervellini Daniele in costante miglioramento che si classifica al 4° posto. L’Aerobatic Team con alcuni dei propri piloti, sarà presente a Sportinfiera allo Stand della Federazione Aeronautica Sammarinese nel fine settimana, pronto a dare informazioni e facendo provare alcuni aeromodelli semplici a chi fosse interessato, disponibile in loco anche un simulatore.

C.s. Aerobatic Team/F.a.s.

