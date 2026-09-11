Aeromodellismo: in Ungheria la penultima tappa dell'Eurocup IMAC si chiude con un 8° e 11° posto per Cristian e Massimo Selva

Prosegue la stagione dell’Eurocup IMAC 2026 che ha fatto tappa a Jakabszállás, in Ungheria, per il penultimo appuntamento del calendario che ha visto impegnati anche i piloti sammarinesi dell’Aerobatic Team San Marino. Partenza positiva di Cristian Selva, che nella seconda manche ha chiuso con il secondo miglior volo, lasciando dietro di sé gli attuali campioni europei. Nelle restanti prove, causa il forte vento e un problema meccanico dovuto alla gestione della potenza dell’aereo nel programma sconosciuto, ha perso qualche posizione chiudendo all’8° posto. Gara in salita per Massimo Selva, che da sorteggio è stato il primo a parte su due delle cinque prove previste da programma di cui una sconosciuta. Il sammarinese ha chiuso all’11° posto assoluto nella gara che ha visto il successo di Sacha Cecconi, seguito sul podio da Werner Kohlberger e Timen Deprince.

C.s. Cons







