Aisha Nouioui ottima prestazione sammarinese al Campionato Nazionale Cadette di Golf

Il golf sammarinese festeggia una prestazione di grande valore al Campionato Nazionale Cadetti e Cadette U16 disputato nella splendida cornice dell’Asolo Golf Club, con la partecipazione dei giovani golfisti Aisha Nouioui e Alessandro Gardini. La copertina va ad Aisha Nouioui che è la ha superato la fase di qualificazione stroke play, chiudendo i due giri con il punteggio complessivo di 167 colpi, conquistando così l’accesso al tabellone Match Play riservato alle migliori 32 giocatrici U16 italiane. Nel primo turno del tabellone a eliminazione diretta, la golfista sammarinese ha subito affrontato un’avversaria di altissimo livello, Federica Scrofani, seconda classificata nelle qualificazioni e n. 31 dell’Ordine di Merito Nazionale: Aisha ha ceduto ai sedicesimi di finale con il risultato di 5 a 4, uscendo comunque a testa alta da una competizione di assoluto livello vinta da Stella Vittoria Colombo di Milano. Buona anche la prova nel torneo maschile, Trofeo Giovanni Alberto Agnelli: Alessandro Gardini ha chiuso le due giornate di qualificazione con il punteggio complessivo di 159 colpi, mancando di soli due colpi l’accesso alla fase eliminatoria Match Play, fissato per i maschi a quota 157. Gardini si classifica 40esimo in un torneo altamente competitivo vinto da Leonardo Girardi proprio di Asolo. La partecipazione dei due giovani golfisti ai Campionati Italiani Cadetti conferma la presenza sempre più significativa degli atleti sammarinesi nelle principali competizioni giovanili italiane e rappresenta un ulteriore segnale positivo per il futuro del golf della Repubblica di San Marino.

C.s. San Marino Golf







