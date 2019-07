AL 13° rally di alba tornano in scena i trofei clio r3 top e il corri con clio n3 open

I trofei della Losanga riaccenderanno i motori questo fine settimana in occasione del 13° Rally di Alba, dove a lottare contro il cronometro saranno i concorrenti del Clio R3 TOP e del Corri con Clio N3 OPEN. Per il primo raggruppamento l’evento piemontese rappresenta il penultimo dei cinque appuntamenti previsti dal calendario 2019, con Federico Bottoni (Scuderia Palladio) nel ruolo di leader grazie ai suoi 61.75 punti, ottenuti anche grazie alla “chimica” vista sui campi di gara con la sua navigatrice Daiana Ramacciotti. Il duo di testa dovrà confrontarsi con un equipaggio altrettanto agguerrito, quello composto da Federico Gasperetti e Federico Ferrari (Pistoia Corse), anche loro al volante di un Clio R3C. Sorvegliati speciali gli alfieri della Movisport Giuliano Giovani e Stefano Zanni, pronti a lottare nella parte alta della classifica dopo aver dimostrato di avere un buon passo. Presenti anche Oscar Sorci e Matteo Mosele (HP Sport), che su un'altra Clio dovranno fare i conti con Giuseppe Carlo Camere e Stefano Demartini (VM Motor Team). A completare la line-up del monomarca sono i portacolori della Leonessa Corse Luca Fiorenti e Simone Magi. Da evidenziare lo schieramento di ben cinque N3 che animeranno il Trofeo Corri con Clio N3 OPEN, tra le quali figura quella del duo favorito per il titolo di Zona 1 composto da Sergio Patetta e Alessandro Alocco (Meteco Corse). Il rally prenderà il via sabato sera con la prova spettacolo “#RA Show” (2,60 km), domenica invece giornata intensa composta da: due tornate su “Roddino” (14,39 km) e “Igliano” (21,50 km), intervallati dalla prova spettacolo “Alba” (1,35 km), per chiudere con i due giri su “S. Stefano - Cossano” (14,75 km).