Al centro tennis San Marino la conviviale del Panathlon Club San Marino.

Giovedi 23 Giugno, nella magnifica cornice del Lounge del Centro Tennis San Marino, ha avuto luogo la conviviale di Giugno del Panathlon Club San Marino che ha avuto come protagonista il ritorno del Tennis internazionale a San Marino grazie al Torneo ATP Challenger che si disputerà nei gironi dall’8 al 14 Agosto prossimi. Per raccontare ai panathleti presenti il percorso di questo felice ritorno erano ospiti della serata il Presidente della Federazione Samm.se Tennis, Christian Forcellini e la Direttrice del Centro Tennis San Marino, Mahena Abbati. Come prologo della relazione dei graditi ospiti si è svolta la significativa e suggestiva cerimonia di ingresso nel Club di un nuovo Socio: Massimo Zavatta, in rappresentanza del calcio (attualmente è Presidente della Società Calcio Juvenes-Dogana). Inoltre il Socio Marino Albani, membro del Collegio dei Revisori Contabili del Panathlon International , ha relazionato sulla sua partecipazione all’Assemblea Internazionale che ha avuto luogo a Losanna il 12 giugno u.s. Il Presidente Forcellini, visibilmente soddisfatto, ha illustrato il complesso cammino che la Federazione Tennis ha dovuto affrontare per rientrare nel circuito del tennis internazionale e rinverdire i fasti dei tornei degli anni 80-2000 che tanto pubblico calamitava a San Marino. Mahena Abbati ha invece centrato il suo intervento sugli aspetti organizzativi e sulle problematiche che il Centro dovrà affrontare in occasione di un evento così importante, per dare agli ospiti un segno dell’ospitalità ed efficienza del nostro Paese. Al termine il Presidente Leo Achilli ha ringraziato i graditi ospiti ed i Soci presenti per la numerosa presenza esprimendo anche un grande in bocca al lupo alla delegazione della Repubblica di San Marino che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo che si terranno ad Orano dal 25 giugno al 5 luglio p.v.

c.s. Panathlon Club San Marino

