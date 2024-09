Al lago di Faetano la prima prova del Campionato Sammarinese per ragazzi

Al lago di Faetano la prima prova del Campionato Sammarinese per ragazzi.

Al via al lago di Faetano la prima giornata del Campionato Sammarinese per ragazzi di categoria Under 10-13-16 e 22. Nell’Under 10 vittoria di Joey Giovagnoli, seguito sul podio da Marco Pondini Ceccoli e Giacomo Stacchini. Quarta posizione per Edoardo Giancecchi. Denis Errante si assicura la vittoria nell’Under 13, secondo e terzo posto per Samuele Brighi e Matteo Jannin. Mattia Guidi sale sul gradino più alto del podio nell’Under 16, Riccardo Ducci è secondo e terzo Alessio Conti. Infine, nell’Under 22 Thomas Biordi si posiziona davanti a tutti, secondo Simone Zucchi. Prossima giornata fissata per sabato 14 settembre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: