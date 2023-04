Al Panathlon Club storia e prospettive della Pesistica sammarinese

Tenendo fede ai principi che sono alla base dell’impegno panathletico, la sera del 20 aprile il Panathlon Club San Marino ha ospitato i dirigenti e gli atleti della Federazione Pesistica Sammarinese. Erano presenti il Presidente Federale DANILO BULZONI, il Tecnico Federale STEFANO GUIDI e gli atleti MELISSA ALBANESE e GIOVANNI BOLLINI.

Gli ospiti hanno sentitamente ringraziato il Panathlon Club per avergli dato l’opportunità di illustrare ai numerosi presenti i recenti impegni ed i progetti futuri di una Federazione che, solo da pochi anni, non è più Federazione assieme alla Lotta ed al Judo.

Filo conduttore della serata è stato il riconoscimento, doveroso, del grande lavoro svolto da chi ha fatto crescere la pesistica sammarinese, MARINO ERCOLANI CASADEI, purtroppo recentemente scomparso, il quale ha dato lustro ad uno sport olimpico duro e che necessita di allenamenti impegnativi e costanti; Marino ha raccolto la stima e la considerazione a livello internazionale grazie al suo impegno, alla sua passione ed alla sua competenza.

Il Panathlon è stato onorato di aver avuto Ercolani Casadei come Socio, apprezzandone il profondo spirito sportivo e l’orgoglio di portare in giro per il mondo la propria sammarinesità. Gli interventi degli ospiti hanno sottolineato come sia possibile, per una piccola Federazione, portare avanti un programma di sviluppo cercando di sfatare i pregiudizi per cui la pesistica potrebbe essere dannoso o inadatto per i giovani. I recenti risultati ottenuti dai nostri atleti dimostrano la bontà del lavoro portato avanti con passione e con risorse limitate. E’ stata anche evidenziata la ferma volontà della Federazione sammarinese e degli organismi internazionali di combattere fermamente i fenomeni distorsivi che hanno minato la credibilità di questa disciplina sportiva, in particolare l’abuso del doping. Al termine il presidente Achilli si è complimentato con gli ospiti per il grande impegno profuso finora augurando loro un futuro pieno di gratificazioni.



