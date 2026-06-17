Al San Marino Rally i "big" del Campionato italiano Rally Terra

Ci sono tutte le premesse per vivere, tra il 19 ed il 20 giugno, una “due giorni” di rally palpitante e di grande agonismo al 54° San Marino Rally-11° San Marino Historic Rally. Organizzato da FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese sugli sterrati tra la Repubblica del Titano e il Montefeltro, provincia di Pesaro Urbino, è il quarto appuntamento e giro di boa stagionale di un avvincente Campionato Italiano Rally Terra, affollato dei migliori talenti “nostrani” e di una pattuglia di competitivi campioni stranieri. Uno spettacolo di alto livello cui daranno il loro importante contributo le sempre affascinati auto storiche da rally, impegnate nel terzo “step” del Campionato Italiano Rally Terra Storico e le giovani speranze del CIAR Junior che si ritrovano per la seconda volta quest’anno e che debuttano sullo sterrato.

TUTTI A CACCIA DI MARQUITO BULACIA NEL CIRT A SAN MARINO

Sono ovviamente tutti presenti i numerosi pretendenti al titolo tricolore terra 2026, che a San Marino si giocano carte importanti per il prosieguo della stagione, con lo spettacolo ad alto livello assicurato da una ventina di vetture Rally2. Nella stagione in corso è mancato ancora il successo assoluto al pilota boliviano Marquito Bulacia, con Murado alle note a bordo della Skoda Fabia RS Rally2. Vincitore del San Marino Rally nel 2020, Bulacia è comunque in testa alla classifica assoluta della serie grazie a tre piazzamenti di valore e precede di soli due punti il fiorentino Tommaso Ciuffi, con Cigni, che ha centrato finora due vittorie. In una classifica provvisoria di campionato che, nei primi nove posti, annovera altrettante Skoda Fabia RS Rally 2, e che nelle prime sei posizioni alterna, curiosamente, un pilota straniero ed uno italiano, al terzo posto, prima del “San Marino” figura il giovane talento francese Louis Constant, con Martini, anche lui alla caccia del primo successo dell’anno. Alle sue spalle è piena bagarre, con ben sei piloti racchiusi in soli cinque punti. Guida la pattuglia il “veterano” Paolo Andreucci, che ha alternato alle note Briani e Silvia Gallotti e che, sugli sterrati del San Marino Rally, è il recordman di vittorie (in condominio con Pier Longhi) con ben cinque centri, l’ultimo nel 2015. Quinto, dietro ad Andreucci, il finlandese Benjamin Korhola, vincitore nella apertura stagionale a Foligno, in coppia con Temonen, che precede altri due giovani, a pari punti, il veronese Mattia Scandola, con Gonella, e il riminese Angelo Pucci Grossi, affiancato da Cardinali, che ha centrato un ottimo secondo posto assoluto al recente Rally Adriatico. Ancora alla caccia del successo il campione “terra” 2024 Alberto Battistolli, con il fido Scattolin a fianco, che finora non è riuscito ad esprimersi sui livelli consueti. Chiude la serie, al nono posto, Christian Tiramani, con l’esperto Sauro Farnocchia alle note. Discorso a parte merita il giovane comasco Matteo Fontana. Il campione in carica e attuale leader del Mondiale Rally WRC3, è decimo con la Toyota GR Yaris Rally2: al positivo debutto nella categoria al Rally Foligno e alla assenza al Rally Val d’Orcia è seguito il ritiro al Rally Adriatico. In cerca di riscatto, dopo una prima parte di stagione poco fortunata il trentino Fabio Farina, con Raccuia (Skoda Fabia RS Rally2) e il veneto Nicolò Marchioro, con Marchetti (Citroen C3 Rally2), mentre cerca gloria sulle strade di casa l’esperto sammarinese Jader Vagnini, con Alice Tasselli (Skoda Fabia RS). Al manipolo di stranieri da seguire con attenzione si aggiungono il lituano Deividas Gezevicius, con Kvederis (Skoda Fabia RS), il francese Victor Cartier, con Emma Collet (Toyota GR Yaris Rally2) e il tedesco Liam Muller, con Hirsch (Skoda Fabia RS).

L SAMMARINESE GIACOMO MARCHIORO LEADER NEL CIRT 2 RUOTE MOTRICI-RALLY4

È l’altro, affollato e agguerrito campionato riservato alle Due Ruote Motrici Rally4, che vede in testa il giovane pilota sammarinese Giacomo Marchioro, con Conti (in cerca di riscatto invece nel CIAR Junior) con la Lancia Ypsilon HF, stessa vettura che utilizza Nicola Cazzaro, con Budoia, il più vicino degli inseguitori, staccato di soli due punti. Al San Marino Rally sarà grande battaglia anche con altri avversari a distanza ravvicinata (e racchiusi in cinque punti) come Mattia Ricciu, con Mazzoni (Peugeot 208 GT Line), Giorgio Cogni, con Brachi (Lancia Ypsilon HF), Alessandro Lani, con Amaducci (Peugeot 208 GT Line), Emanuele Rosso, con Grimaldi (Opel Corsa GS Line) e Davide Pesavento, con Michelet (Lancia Ypsilon HF). Nel Campionato Italiano Rally Terra riservato alle Rally3 si presenta da leader Alex Lorenzato (Ford Fiesta ST), mentre nel tricolore Rally5 uomo da battere è Manuele Stella (Renault Clio RS Line).

AL VIA LE GIOVANI SPERANZE DEL CIAR SPARCO JUNIOR

Sono sei gli equipaggi selezionati e supportati da ACI Team Italia che tornano ad affrontarsi nel secondo appuntamento, e primo su fondo sterrato della serie CIAR Sparco Junior, tutti con le Lancia Ypsilon Rally4 di Motorsport Italia. Il primo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, al Rally Targa Florio, è stato appannaggio del trentino Lorenzo Varesco, con Isabel Goss, primo con 45” di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Geronimo Nerobutto, con Zaramella, che ha avuto ragione di Matteo Scalet, con Cervi, dopo un serrato duello. Alberto Siccardi, con Sappracone, si è consolato per un ritardo ad un C.O. dopo l’assistenza, con la vittoria nella Power Stage ed il quarto posto finale, mentre quinto si è piazzato Luca De Marco, con Pessot. Come già accennato in precedenza, attende le strade di casa del San Marino Rally per un pronto riscatto Giacomo Marchioro, con Conti, costretto ad un immediato ritiro sulle strade siciliane.

11° SAN MARINO HISTORIC RALLY: LA STORIA DI TRAVERSO…

Una gara di lunga tradizione come il San Marino Rally, che nel 2026 taglia la edizione n° 54, conserva un forte legame con il passato. E da undici anni FAMS lo fa con un rally riservato alle auto storiche, con un appuntamento di prestigio valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storici. Un legame tenuto vivo anche dalla sempre numerosa partecipazione degli equipaggi sammarinesi, spesso protagonisti anche dei vertici delle varie classifiche. È il caso di Bruno Pelliccioni, con Ercolani alle note, in testa al CIRTS Due Ruote Motrici in coabitazione con il rivale di sempre il reggiano Andrea Tonelli, con Debbi, entrambi gli equipaggi su Ford Escort RS2000, mentre chiude il podio provvisorio della serie tricolore a Due Ruote Motrici un altro duo sammarinese composto da Corrado Costa e Samanta Grossi (Opel Corsa GSI). Si ritroveranno a battagliare al San Marino Rally, dove anche Nemo Mazza, altro “piedone” sammarinese, con Bizzocchi alle note, cercherà di dire la sua sulle strade di casa. Tra le Quattro Ruote Motrici la sfida sarà tra il capoclassifica provvisorio Bruno Bentivogli, pluricampione nel Turismo di Serie negli anni ‘80 e ’90, qui con Andrea Cecchi e la loro Ford Sierra Cosworth e il toscano Nicolò Fedolfi (Lancia Delta Integrale 16V) con un navigatore di grande spessore e ricchissimo palmares come Gigi Pirollo. Al via al San Marino Rally anche due “Classic” da favola come le due Subaru Impreza WRC del 2000 affidate a Marco Bianchini, con Cirillo e a Nicholas Ciacci, con a fianco Ceci.

IL PROGRAMMA DEL 54° SAN MARINO RALLY-11° HISTORIC SAN MARINO RALLY

Il Quartier Generale del rally e il Parco Assistenza saranno basati al Multieventi Sport Domus di Serravalle di San Marino. La prima novità è che il percorso di gara sarà uguale per tutti, sia per la gara CIRT e del CIAR Sparco Junior che per le vetture del San Marino “storico” e si svilupperà tra le giornate di venerdì 19 e sabato 20 giugno. Partenza venerdì dal Centro Storico di San Marino alle ore 14.30, disputa di due prove speciali (la “Terra di San Marino” da ripetere) e arrivo alle ore 19.30, per il riordino notturno. Nuovo start sabato alle ore 7.10, disputa di altre due prove speciali, “Piandimeleto Lunano” e “Torrente Apsa” da ripetere tre volte e arrivo finale e premiazione nel Centro Storico di San Marino alle ore 17.35. Nella giornata di venerdì, per il 54° San Marino Rally, in scena la Prova di Qualificazione, dalle ore 8.30, per determinare l’ordine di partenza, mentre lo Shakedown è previsto dalle ore 10.15 alle 13.15. Sempre venerdì, in programma per l’11° Historic San Marino Rally lo Shakedown dalle ore 13.15 alle 14.15.

C.s. - FAMS











