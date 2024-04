Al Trofeo Boccia-Amici ha vinto lo sport all’insegna dell’amicizia

Al Trofeo Boccia-Amici ha vinto lo sport all’insegna dell’amicizia.

Domenica, 14 aprile, il Bocciodromo Federale di San Marino ha accolto le squadre della Svizzera e di San Marino per il Trofeo Boccia-Amici organizzato dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali in collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport bocce. Con la collaborazione dei volontari della Fsss e della Fssb, il Trofeo Boccia-Amici ha coinvolto coppie di giocatori secondo la formula della rotazione dei giocatori. Nella sfida a squadre è la squadra Sammarinese a vincere la sfida con il punteggio totale di 111 su 103. Ma quello che ha vinto soprattutto è lo spirito di inclusione e di amicizia che ha accomunato i partecipanti. Il saluto del Consigliere di Stato Svizzero, Raffaele De Rosa, ha sottolineato “l’importanza di questo incontro internazionale per appassionati dello sport bocce che permette di abbattere le barriere e vivere esperienze uniche e arricchenti.” “Desidero ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento: al di là del risultato sportivo, di cui andiamo fieri, ha vinto lo sport all’insegna dell’amicizia.” dichiara Lorena Forcellini, organizzatrice dell’evento.

c.s. Federazione Sport Speciali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: