Al via Chronotitano Hill Climb – The Trailer

Al via Chronotitano Hill Climb – The Trailer.

Mancano ventiquattr'ore. Domani, martedì 8 settembre, le contrade del centro storico vivranno un pomeriggio a tutto gas. L'appuntamento è fissato per le 17:30, momento in cui prenderà forma “Chronotitano Hill Climb – The Trailer”, l'anteprima ufficiale destinata ad aprire la settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. La Segreteria di Stato per lo Sport ha voluto unire le forze con la Regione Emilia-Romagna, il Misano World Circuit, MotoGP e Sky Sport MotoGP per dare vita ad un evento che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più rappresentativi del mondo delle due ruote. Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, riferimenti autentici per la terra dei motori, insieme all'ex commissario tecnico della Nazionale di ciclismo Davide Cassani, alla voce di Sky Sport Mauro Sanchini e alla campionessa plurimedagliata di ciclismo Letizia Paternoster, simuleranno una cronoscalata individuale che li porterà fino in Piazza della Libertà per registrare un video clip promozionale della Chronotitano Hill Climb, la spettacolare cronometro in salita a squadre riservata ai team MotoGP, il cui progetto prenderà forma dal 2027. La sinergia fra discipline celebra al meglio l'anno in cui San Marino si fregia del titolo di Comunità Europea dello Sport. «Portare la MotoGP nel cuore della nostra capitale rappresenta una scelta strategica di forte impatto scenografico e promozionale», dichiara il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri. «Con la Chronotitano Hill Climb vogliamo raccontare la passione per le sfide ad alta velocità mettendola in dialogo con la fatica nobile del ciclismo, valorizzando il patrimonio monumentale sammarinese davanti alle telecamere dei broadcaster internazionali. Il progetto dimostra quanto la Repubblica sappia figurare da protagonista attiva nei grandi appuntamenti coordinati, offrendo al pubblico un'angolazione inedita sull'intero fine settimana agonistico».

La giornata di domani avrà anche un momento dedicato all’abbraccio dei tifosi. In Piazza della Libertà, alle 18:00, il pubblico potrà incontrare da vicino i protagonisti dell'ascesa, scattare fotografie e raccogliere autografi in un contesto architettonico unico. La settimana dei motori non attende il semaforo verde della pista di Misano per regalare emozioni: il primo colpo di acceleratore scatta direttamente dalla cima del Titano.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport

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