Al via i corsi di sci per bambini

Si avvierà lunedì 3 ottobre il corso di sci autunnale per bambini dai 5 ai 15 anni, sulla pista sintetica di Serravalle. Il corso, di 12 ore e mezzo complessive, si articolerà in cinque lezioni da 2 ore e mezzo ciascuna (un giorno alla settimana per cinque settimane). Per i principianti le giornate disponibili sono quelle del martedì o del giovedì, dalle 16:45 alle 19:45, oppure il sabato mattina dalle 10:45 alle 13:15. Per chi è già indipendente sugli sci, le giornate sono quelle del lunedì, mercoledì o venerdì, dalle 16:45 alle 19:15, oppure il sabato dalle 8:15 alle 10:45. Per i bimbi più piccoli, dai 3 ai 5 anni, sono previste lezioni private. Agli adulti, invece, sono riservati i corsi collettivi serali, sia principianti che avanzati. Per informazioni contattare il responsabile corsi Riccardo Stacchini (tel. 338 3417181 – mail stacchini.riccardo@gmail.com). La prospettiva, per i bambini che scendono già a sci paralleli, è quella di entrare a far parte del Super Ski Team, un ambiente sano e divertente in cui affinare le proprie capacità tecniche ed orientato, in previsione, all’agonismo.

