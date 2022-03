Al via i piloti della Federazione Motociclistica Sammarinese

Il weekend appena concluso ha dato il via alla stagione agonistica per molti piloti della Federazione Sammarinese Motociclistica. Il successo che merita di essere ancora una volta celebrato è sicuramente quello di Enea Bastianini in Qatar: è la prima affermazione personale nella classe MotoGP, ottenuta nella gara di apertura del campionato 2022 dal pilota tesserato col Motoclub San Marino, in cui con una prestazione fantastica regala ai suoi tifosi ed al Team Gresini la grande soddisfazione del gradino più alto del podio. La tappa del motomondiale in Qatar ha visto anche la presenza in griglia del giovane Tatsuki Suzuki nella classe Moto 3, gara di esordio per lui in sella alla Honda del Team Leopard. È stato un weekend difficile per il pilota giapponese, concluso con una gara condizionata prima dalla penalità alla partenza e poi da una caduta nei primi giri, chiudendo così senza ottenere i primi punti mondiali. Ma "Tatzu", anche lui tesserato col Motoclub San Marino e corre con Licenza Internazionale del Nostro Paese, è un pilota veloce e coriaceo e saprà darci buone soddisfazioni. Al via anche il campionato italiano Enduro che vede in pista il pilota sammarinese Thomas Marini. La sua gara del sabato però è stata compromessa da guai tecnici che lo hanno costretto al ritiro, mentre la domenica, risolti i problemi, Thomas è riuscito ad esprimersi meglio cercando, in particolare, di accrescere il feeling con la moto, un lavoro prezioso che non aveva avuto la possibilità di effettuare nel periodo pre-campionato. Sta entrando quindi nel vivo tutta l'attività dei nostri piloti che hanno già dimostrato un potenziale elevato, ma si attende anche l'inizio del Campionato Mondiale Superbike (WSBK). Anche quest'anno sarà ricco di novità a partire dalla presenza del nostro pilota Luca Bernardi che dopo l'ottima stagione 2021 nella categoria Supersport è al suo debutto nel massimo campionato per moto derivate di serie con la Ducati Panigale V4 RS del Barni Racing Team.

