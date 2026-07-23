Al via il 1° Trofeo Internazionale Montecerreto: oltre 250 atleti ed atlete a Borgo Maggiore

Al via il 1° Trofeo Internazionale Montecerreto: oltre 250 atleti ed atlete a Borgo Maggiore.

Sarà un fine settimana di grande sport quello in programma al Bocciodromo Federale di Borgo Maggiore (Via Giorgio Ordelaffi, 100), dove la Società Bocciofila Montecerreto di Acquaviva organizza il 1° Trofeo Internazionale Montecerreto, dedicato alla specialità raffa. La manifestazione richiamerà oltre 250 atleti, impegnati in tre gare internazionali. Si parte sabato 25 luglio, dalle 14.30, con la gara internazionale di coppia mista, alla quale prenderanno parte oltre 70 formazioni. Durante le gare sarà aperto lo stand gastronomico con musica e piada, pensato per offrire ad atleti, accompagnatori e pubblico un momento di convivialità. Il programma proseguirà domenica, dalle 9.00, con le gare individuali maschile e femminile. Le fasi eliminatorie si disputeranno, oltre che al Bocciodromo Federale, anche in altri impianti in provincia di Rimini, Pesaro, Ravenna e Cesena, mentre le finali si svolgeranno a Borgo Maggiore. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Pazzo TV. La Società Bocciofila Montecerreto invita appassionati e curiosi a partecipare a due giornate di sport e spettacolo, che porteranno a Borgo Maggiore alcuni dei migliori interpreti della raffa a livello europeo.

C.s. - Società Bocciofila Montecerreto

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